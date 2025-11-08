Igor Kokoskov: Ayrıntılar sonucu belirledi

Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok duygusal bir maç oynadıklarını dile getiren Kokoskov, "Kazanmak için çok fırsat bulduk. Hep mücadele ettik. Daha akıllıca oynama ve doğru kararlar verme noktasında bazı eksiklikler yaşadık. Mücadeleyi asla bırakmadık. Ufak ayrıntılar bu maçta belirleyici oldu. Son derece deneyimli oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Çok zor şutlar soktular ve maçı kazanmayı bildiler." ifadelerini kullandı.

Mücadelede sadece 5 kez faul çizgisine gitmeleriyle ilgili Igor Kokoskov, "Daha fazla faul almamız lazım. Bu konuda rakipleri daha fazla zorlamalıyız. Çizgiden çok daha fazla sayı bulmalıyız. Uzun süredir antrenörlük yapıyorum. Tam 50 dakikada sadece 5 serbest atış kullandık. Hiç böyle bir şey yaşamadım." diye konuştu.

"POIRIER YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANIYOR"

Uzun rotasyonunda sakat oyuncular nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sırp çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Poirier'in toparlanmasını bekliyoruz. Gayet iyi bir şekilde yavaş yavaş toparlanıyor. Tam destekle onun arkasındayız. Jones ile Dessert genç oyuncular. Smits çok tecrübeli bir oyuncu. Büyük bir özveriyle 4 ve 5 numarada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sırf transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. İyi oyuncu bulmak da kolay değil. Anlamlı bir transfer olması lazım. Elimizdeki kadroyla bu işi yönetmeye çalışıyoruz."

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, uzatma bölümlerinde özellikle savunmada daha etkili olduklarını kaydetti. İzlemesi müthiş bir maç oynadıklarını aktaran Messina, "Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes'e geri dönme şansı verdik. Uzatmalarda daha etkili oynadık. Özellikle savunmada daha iyiydik. Top, her zaman doğru karar veren oyuncuların elindeydi. İyi şutlar bulmayı başardık. Önemli bir galibiyet aldık." şeklinde görüş belirtti.