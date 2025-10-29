Habertürk
        Iğdır'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Iğdır'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Iğdır'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 00:48 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:48
        Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Iğdır'da Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Sananı F.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

