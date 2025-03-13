İftara ne pişirsem diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 13. gününe özel iftar menüsü!

İftara ne pişirsem diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 13. gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayında oruç tutanlar için akşama ne yiyeceklerini bulmak bazen zor olabiliyor bu yüzden Ramazan ayının 13. gününde ''iftara ne yapsam?'' diye düşünenler için pratik yemekleri menü olarak derledik. İşte, Ramazan'ın on üçüncü gününde yakınlarınıza yapabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...

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ŞEHRİYELİ DOMATES ÇORBASI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates püresi

2 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı tel şehriye

6 su bardağı su

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Hazırlanışı:

Tereyağını tencereye alıp erittikten sonra biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında önceden hazırladığınız domates püresi ya da rendelenmiş halini ekleyip karıştırın. 2-3 dakika pişirdikten sonra içerisine 1 litreden biraz fazla suyu ekleyin. Kaynayana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra tel şehriyeyi ekleyin. Şehriyeler pişene kadar kaynatın. Piştikten sonra tuz ve kırmızı toz biberi ekleyin. Servis ederken limon ve maydanoz ekleyebilirsiniz.

BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR GRATEN

Malzemeler:

1 tane orta boy karnabahar

5 su bardağı sıcak su

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

1,5 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı ¼ muskat rendesi

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Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Hazırlanışı:

Karnabaharın kök kısmını keselim ve çiçekleri ayıralım. Ardından bol suda iyice yıkayalım. Yıkama işleminden sonra karnabaharları süzelim. Karnabaharı haşlama aşamasına geçebiliriz. Burada haşlama suyunu derin bir tencereye alalım. Dilerseniz içerisine çok az miktarda un katarak karnabaharların beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. 10 dakika haşlama işlemini yapalım. Haşlanan karnabaharları soğuk suda bekletelim ve ardından iyice süzelim.

Fırında karnabahar için beşamel sosu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresine alıp eritelim.

Ardından 2 yemek kaşığı unu ekleyerek 2-3 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavurma işleminde dikkatli olalım, unu yakmayalım. 2 su bardağı soğuk sütü kontrollü ve yavaş bir şekilde sos tenceresine dökelim. Sütü eklerken aynı zamanda çırpma işlemini yapalım. Eğer iyi çırpılmaz ise topaklanma olur.

REKLAM Tuz ve isteğe bağlı rendelenmiş muskat cevizini de sos tenceremize ekleyelim. Muskat yerine karabiber ekleyebilirsiniz. Beşamel sos kıvam aldığında ocağın altını kapatabiliriz. Haşlayıp soğuk suda bekletilen karnabaharları güzelce süzelim. Ardından karnabaharları borcama veya fırın kabına alalım. Hazırlanan beşamel sosu karnabaharların üzerine dökelim. Rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peynirini beşamel sosun üzerine ilave edelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirelim. Kaşar peynir kızardığında fırını kapatalım. Fırından çıkardığımız karnabahar grateni servis tabağına alarak sunuma hazırlayalım. HAVUÇLU PİLAV Malzemeler: 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı tereyağ 1 adet havuç 2 su bardağı pirinç Tuz 4 su bardağı sıcak su - tavuk suyu Hazırlanışı: Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alalım. Tereyağı eridikten sonra rendelenmiş havucu ekleyip 2-3 dk kavuralım. Daha sonra ılık suda beklettiğimiz ve güzelce yıkadığımız pirinci ilave edip birkaç dakika daha kavuralım. Kavrulan pirince yeteri kadar tuz ve sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyerek karıştıralım. REKLAM Tencerenin kapağını kapatalım önce yüksek ateşte pirinçler göz göz olmaya başladıktan sonra orta ateşte tamamen suyunu çekinceye kadar pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra pilavımızın üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dk dinlendirelim. Havuçlu pilavımız servise hazır. SEZAR SALATA Malzemeler: 1 parça tavuk göğsü 1 adet domates 1 adet salatalık 1 adet kırmızı kapya biber Birkaç dal maydanoz 1 kaç yaprak reyhan Kruton ekmeği için: Yarım parça bayat somun ekmeği 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kekik Sosu için: 3 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı mayonez 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 diş sarımsak 1 çay kaşığı kuru nane Hazırlanışı: Tavuk göğsünü jülyen doğrayıp, 1 çay kaşığı tuz ile suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu tamamen çektikten sonra, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tavuklar pembeleşinceye kadar kavurun. Kavrulunca altını kapatıp, bir kenara alın. Yıkadığınız sebzeleri, istediğimiz şekilde doğrayın. Salata kasenize sebzeleri koyup üzerine tavuk parçalarını dizin.

REKLAM Kızaran ekmeklerin yeteri kadarını, tavukların üzerine alın. Sosunuz için yoğurt, mayonez, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak ve naneyi çatalla iyice çırpın. Salatanızın üstünde gezdirin, afiyet olsun! TAHİNLİ KURABİYE Malzemeler: 1 büyük çay bardağı tahin 1 büyük çay bardağı sıvı yağ 1.5 büyük çay bardağı pudra şekeri 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 3 su bardağı un( kontrollü ekleyin) 2-3 yemek kaşığı dolusu ceviz (isteğe göre kırılmış) Hazırlanışı: Bütün malzemeleri yoğurma kabına alıp yoğurmaya başlayın. 3 su bardağı unu kontrollü olarak ilave edin, yumuşak güzel bir hamur elde edin. Son aşamada cevizleri katın ve hamura iyice yedirin. Arzu ettiğiniz şekli verip, 180 derecelik fanlı fırında 30 dakika kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...