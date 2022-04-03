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İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

İftar ve sahura özel çorba tarifleri

Ramazan ayının gelişiyle birlikte çorba tarifleri araştırılmaya başlandı. Hafif bir başlangıç olarak mideyi rahatlatması, besleyici ve pratik olması nedeniyle Ramazan menülerinde çorba tarifleri merak ediliyor. Üstelik hazırlaması da oldukça basit! İşte iftar ve sahur sofraları için farklı ve leziz çorba tarifleri

03.04.2022 - 11:29 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Geleneksel Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan çorba tarifleri, hem tok tutması hem de sindirim sistemini rahatlatması nedeniyle Ramazan sofralarının da baş tacı oluyor. Yemeğe bir kase çorba ile başlamak hem mideyi yemeklerin sindirimine hazırlıyor, hem vücudun su dengesini koruyor, hem de tokluk hissi veriyor. Bu nedenle sizler için tok tutan çorba tarifleri hazırladık. Üstelik hazırlaması, ana yemeğe göre daha pratik... İşte sağlıklı iftar sofraları için farklı çorba tarifleri...

  • YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

    7 su bardağı su
    1 fincan pirinç 
    1 su bardağı yoğurt
    1 yumurta
    2 kaşık un 
    Tuz

    ÜZERİ İÇİN

    2 yemek kaşığı tereyağı
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    Nane

  • SOĞAN ÇORBASI MALZEMELER

    4 adet orta boy kuru soğan
    2 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı un
    6 su bardağı sıcak et suyu
    1 dal taze kekik
    1 çay kaşığı tuz
    Yarım çay kaşığı karabiber

    Üzeri için:

    Dilimlenmiş ekmek
    Rendelenmiş eski kaşar peyniri

     

  • YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

    Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

  • SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Sarımsakları küçük küpler halinde kesin. Tereyağı ve zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Tencereye kuru soğan, sarımsak ve taze kekiği ekleyip kısık ateşte soteleme işlemine başlayın. Hafif hafif renk almaya başlayan kuru soğanları kısık ateşte, 25-30 dakika kadar soteleyin. Soğanlar iyice yumuşadığında ateşi biraz yükseltip 5 dakika daha pişirerek renk almalarını kolaylaştırın. Taze kekiği tencereden alın. Unu ekleyip kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın. Hemen ardından sıcak et suyunu ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırıp 15-20 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün. Kaselere koyduğunuz çorbaların üzerine peynirli ekmek yerleştirin. Soğan çorbanız hazır! Afiyet olsun...

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