NARLI ROKA SALATASI
Malzemeler
1 adet Nar
1 orta boy soğan
3-4 adet domates
Yarım limon
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 adet beyaz biber 1 demet roka
Tuz
Yapılışı: Rokaları güzelce yıkayın ve doğrayın. Soğan ve domatesleri yatay şekilde ince olacak şekilde dilimleyin. Ayrı bir kâsede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, beyaz biberi ve tuzu karıştırın. Farklı bir salata kâsesine doğranan roka, soğan, domates ve narı ilave ederek karıştırın.Sosu da üzerine ilave ederek salatayı servise çıkarabilirsiniz. Dilerseniz üzerini cevizle süsleyebilirsiniz.