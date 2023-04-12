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İFTAR MENÜSÜ: Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 21. günü çorba, ana yemek, salata tatlı tarifleri...

Ramazan ayının bitmesine 8 gün kaldı. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde her güne farklı menüler çıkarmak isteyen kişiler arama motorlarında: ‘Ramazan 21. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın yirmi birinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 21. günü iftar menüsü…

Giriş: 12.04.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TARHANA ÇORBASI

    Malzemeler

    3 yemek kaşığı toz tarhana

    5 su bardağı su

    1 yemek kaşığı salça

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Tuz

    Nane

    Yapılışı: 3 yemek kaşığı tarhana 1 bardak suyla bir kapta, 1 saat ıslatılır. Bir tencerede yağ, salça ve nane biraz karıştırılır ve üzerine ıslatılmış tarhana eklenir. Üzerine 4 su bardağı su eklenir ve tuzu atılarak devamlı karıştırılmak suretiyle bir iki taşım kaynamadan sonra ocaktan alınır. Servise hazırdır. 

  • TAVUK KÖFTESİ

    Malzemeler

    500 gram tavuk göğsü

    2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (çekilmiş)

    1 adet soğan

    1 adet kabak

    1 adet yumurta

    5-6 dal maydanoz

    1 tatlı kaşığı kimyon

    1 tatlı kaşığı kekik

    1/2 çay kaşığı karabiber

    1/2 çay kaşığı pul biber

    Yapılışı: Bayatlamış ekmekleri rondodan çekerek bir kabın içerisine alın. Sonrasında tavukları rondodan çekin ve kıyma kıvamına getirin. Çekilen tavukları da ekmeklerin yanına alın. Sonrasında soğan ve sarımsağı rondodan çekin. Karışımın içerisine yumurta, maydonoz, baharat ilave edin. En son kabağı rondodan geçirin ve karışıma koyun. (Eğer rondonuzun gücüne güveniyorsanız, tüm malzemeleri aynı anda çekebilirsiniz, fakat önerimiz ayrı ayrı çekerek daha düzgün ufaltmanızdır.) Hepsini güzelce yoğurun ve son olarak şekil verin. Tavayı ısıtın ve ister zeytinyağı ister sıvı yağı ekleyin. Önlü arkalı kızartın. Yanında yoğurt sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

  • FIRINDA SÜTLÜ PATATES

    Malzemeler

    4 adet patates

    2 su bardağı süt

    1 çay bardağı zeytinyağı

    1 çay kaşığı kekik

    1 çay kaşığı pul biber

    1 dal biberiye

    4 diş sarımsak

    1 yemek kaşığı tuz

    1 tatlı kaşığı karabiber

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Rendelenmiş kaşar peyniri

    Yapılışı: Patateslerin kabuklarını soyun ve orta kalınlıkta dilimler olacak şekilde doğrayın. Bir kabın içine aktarın ve üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ilave ederek güzelce harmanlayın. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Ardından patatesleri birbirlerinin üzerine yatay gelecek şekilde dizin. İçerisine sütü gezdirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında patatesleri iyice kızarana kadar pişirin.  Rendelenmiş kaşar peynirini patateslerin üzerine serptikten sonr 10 dakika daha pişirin. Ardından fırından çıkarıp dilimleyerek servis edin. Fırında sütlü patatesleriniz hazır!

  • NARLI ROKA SALATASI

    Malzemeler

    1 adet Nar

    1 orta boy soğan

    3-4 adet domates

    Yarım limon

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    2 yemek kaşığı nar ekşisi

    2 adet beyaz biber 1 demet roka

    Tuz

    Yapılışı: Rokaları güzelce yıkayın ve doğrayın. Soğan ve domatesleri yatay şekilde ince olacak şekilde dilimleyin. Ayrı bir kâsede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, beyaz biberi ve tuzu karıştırın. Farklı bir salata kâsesine doğranan roka, soğan, domates ve narı ilave ederek karıştırın.Sosu da üzerine ilave ederek salatayı servise çıkarabilirsiniz. Dilerseniz üzerini cevizle süsleyebilirsiniz.

  • KAKAOLU ISLAK KEK

    Malzemeler

    4 yumurta  

    2 su bardağı toz şeker  

    1 su bardağı süt  

    1 su bardağı sıvı yağ  

    2 çorba kaşığı kakao  

    2 su bardağı un  

    1 paket vanilya  

    1 paket kabartma tozu  

    Hindistan cevizi (süslemek için) 

    Yapılışı: 4 yumurta ve 2 su bardağı toz şeker mikser yardımı ile iyice çırpılır. Daha sonra içine süt sıvı yağ Kakao ve vanilya ilave edilir ve karıştırılır. Bu karışımdan 1 su bardağı kadarı ayrılır. Artakalan karışımın içine un ve kabartma tozu konup karıştırılır. Elde edilen kek hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltılıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Kek fırından alındıktan sonra üzerine ayrılan bir su bardağı kakaolu karışımı dökülür. Hindistan cevizi ile süslenir ve servis yapılır. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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