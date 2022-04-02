Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti Güllaç tarifi araştırılıyor. Ramazan ayında Güllaç tatlısı yapmak isteyen Müslümanlar pratik Güllaç tariflerini merak ediyor. Osmanlı saray mutfağında da yeri olan Güllaç için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte Güllaç malzemeleri ve yapılışı...

GÜLLAÇ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencerede ısıtın. Şekerler tamamen eriyene kadar pişirme işlemene devam edin. Ardından oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Süt çok kaynar olursa tatlınız hamur olabilir. Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin. Her kata ıslanacak şekilde sütlü karışımdan dökün.

Kata geldiğinizde arasına ceviz serpiştirin. Ardından diğer 5 yaprak için aynı sütle ıslatma yöntemini kullanın. Kalan sütten 1 bardağı ayırın. İçerisine gül suyunu döküp karıştırtıldıktan sonra güllacın üzerinde gezdirin. 2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra arzunuza göre süsleyip servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu

Süslemek için:

Fıstık

Ceviz

Nar Tanesi

GÜLLAÇ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Güllaç hamurlarının çok ıslanmaması gerekir.

Eğer güllaç çok ıslanırsa hamur olabilir. Süttü sıcak olursa da hamur olur.

Güllacın lezzetli olması için her katın iyice ıslanmış olması gerekir.

Bir dilim güllaç 250 kaloriye denk gelmektedir.