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İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, Metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.

Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.

Avrupa yakasında Marmaray’a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.

Metrobüs’e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.

Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52,Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.

Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.

Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.

2019’da açılan İETT hatları

AVRUPA BÖLGESİ

MR40 K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon

MR41 Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray

MR50 Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon

MR51 Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon



48D Göktürk - Hacıosman Metro

39A Akşemsettin - Vezneciler

55V Gaziosmanpaşa - Vezneciler

62H Emniyettepe - Hacıosman Metro

48R Kent Ormanı - 4.Levent Metro

HT19 İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs

76GM Gürpınar-Tüyap Metrobüs

76SM Sahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs

İST-4 Bakırköy-İstanbul Havalimanı

İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı

İST-15 Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı

İST-17 Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı

İST-20 Sultanahmet - İstanbul Havalimanı

H-6 Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı

H-7 Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı

H-8 Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı

H-9 Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı

48G Göktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam

ST36 Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay



97BT Kocasinan İtfaiye-Taksim

47K Kazım Karabekir - Eminönü

D3 Güngören-Kemerburgaz

54P Piyalepaşa Mahallesi - Taksim

144K Hadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez

48C Kemerburgaz - Çiftalan Köyü

79GE Güvercintepe/Fenertepe-Eminönü

146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir

MK51 Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro

MK52 Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro

HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro

ANADOLU BÖLGESİ

122ÇK Şahinbey - Kavacık

132SB Sultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük

132YB Yenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü

139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile

14TM Tepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar

15CA Büyük Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.

15T ATürk Alman Üniversitesi-Kavacık

15TK Tokatköy-Kadıköy

18UK Uzundere-Kozyatağı

18YS Yenidoğan-Sultanbeyli

19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir

İST-8 Pendik - İstanbul Havalimanı

KM18 Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht

MR60 Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı

MR61 Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi