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İDSO AKM'de üç solist ağırlayacak

Giriş: 27.04.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
İDSO AKM'de üç solist ağırlayacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 28 Nisan Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda konser verecek. Tuncay Yılmaz, Barkın Balık Ayşin Kiremitçi'nin solist olarak sanatseverlerle buluşacağı konseri Kerem Tunçer yönetecek

HABERTURK.COM

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 28 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda üç solist ağırlayacak.

Hollandalı besteci Alexander Voormorlen'in İki Obua İçin Konçerto eseri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyesi Barkın Balık ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Ayşin Kiremitçi tarafından seslendirilecek.

Ardından Saint-Saëns'ın zengin melodileriyle süslü Üçüncü Keman Konçertosu, Kültür Bakanlığı Keman Solist Sanatçısı Tuncay Yılmaz'ın yorumuyla hayat bulacak.

Konserin ikinci bölümünde ise değerli şef Kerem Tunçer yönetimindeki İDSO, Schumann tarafından 'zarif bir Akdenizli' olarak betimlenen Beethoven'ın Dördüncü Senfonisi'ni seslendirecek.

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