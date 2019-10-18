İdrar söktürücü bitkiler, yiyecekler, gıdalar ve besinler

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdrar söktürücü bitkiler ve gıdalar vücutta fazla tutulan idrarın dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede vücudun tutmuş olduğu sodyum da dışarı atılmaktadır. İdrar söktürücü ilaçlar kullanmakta mümkün ancak vücuda fazla ilaç yüklemektense, bitkiler sayesinde daha sağlıklı bir durum sağlanabilir.
İdrar Söktürücü Sebzeler ve Yiyecekler
Özellikle yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri lif ve mineraller sayesinde vücuttan fazla suyun atılmasına fayda sağlayacaktır. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan potasyum ve magnezyum mineralleri sodyumun etkisini azaltmaktadır. Salatalık, enginar, sarımsak, gibi sebzeler böbrek fonksiyonlarının çalışmasına destekleyici kükürt içermektedir.
Bazı sebzeler idrar söktürücü olmasının yanında gaz yapıcı özelliklere sahiptirler, bunları tüketirken gaz sorunu ve mide sorunu yaşayan kişilerin dikkatli olması gerekir. Lahana, turp, tere ve Brüksel lahanası; eğer fazla sorun yaşanıyorsa tüketmemek lazımdır.
İdrar Söktürücü Meyveler
Meyve tüketimi hem sağlık açısından hem içerdiği vitaminler açısından tüketilmesi gereken gıdalardandır. Meyveler özellikle toksin atmada ve sindirim siteminin düzenli çalışmasında oldukça fayda sağlarlar. İçerdikleri; antioksidan, vitamin, mineral, su, lif ve enzimler sayesinde vücutta bulunan fazla suyun atılmasına da oldukça katkı sağlarlar.
İdrar Söktürücü Gıdalar ve Besinler
Yeşil çay da idrar sökücü özelliğe sahiptir ancak içerdiği kafein açısından fazla tüketilmemesi gereken bir içecektir. Maydanoz da idrar söktürücü bir özellik içermektedir. Özellikle kaynatılarak suyu tüketilirse daha etkili olacaktır.
Vücudun çok fazla su tutmaması ve ödem oluşmaması açısından mümkün olduğunca tuz ve rafine şeker tüketimi en aza indirilmelidir. İdrar söktürücü gıdaları tüketirken abartmamak gereklidir. Çünkü fazla su kaybına yol açması açısından aşırı tüketilmesi sağlıklı olmayacaktır.
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