Vücudun su tutmasına sebep olan sodyumdur. İdrar söktürücü gıdalar bu sodyumun da atılmasına fayda sağlarlar. Eğer uzun süre bu sorun yaşanırsa hekime gitmek kontrol ettirmek şarttır. Ama fazla yaşanılan bir durum değilse bazı gıdalar sayesinde bu sorun ortadan kalkabilir.
İdrar Söktürücü Yiyecekler
Sebzeler; yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri besin lifi ve minerallerle vücutta tutulan suyun atılmasına katkıda bulunurlar. Bu sebzeler sodyum etkisini düşüren, magnezyum ve potasyum mineralleri içerirler. Salatalık, enginar ve sarımsak böbrek fonksiyonlarını desteklemeye yarayan kükürt minerali içerir.
Kereviz, salatalık, kabak, enginar, kuşkonmaz, marul, domates, rezene, pancar, havuç, soğan, sarımsak, patlıcan da idrar söktürücü özelliği olan sebzelerdir. Ayrıca; lahana, turp, tere ve Brüksel lahanası da idrar söktürür, ancak; çok fazla gaz yapar o nedenle gaz sorunu olanların kullanması sıkıntı yaratabilir.
Meyveler; meyve toksin atmada ve sindirimde de çok faydalıdır. Antioksidan, besin lifi, vitamin ve mineral içeren meyveler idrar söktürmede etkili oluyor. Karpuz, şeftali, ananas, armut, incir, elma, limon, greyfurt, muz üzüm, kavun, çilek, mango, yaban mersini, kızılcık, ahududu, böğürtlen, siyah kuş üzümü, papaya idrar söktürücü özelliği olan meyvelerdir.
Ayrıca, maydanoz, zencefil çayı ve yeşil çay da idrar söktürme özelliği taşır.
Vücutta su tutulmasını önlemek için tuzlu gıdalardan kaçınmak gereklidir. Ayrıca fazla şeker tüketimi ve az protein alımı etki eder. Vücudun su tutması vitamin ve mineral kaybına yol açacağı için bu konuda dengeli beslenmeli ve dikkat edilmelidir.
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