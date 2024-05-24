İDOB’dan sezonun son bale prömiyeri

'Piccole Danze'de; Berk Sarıbay’ın koreografisi, Akın Sevgör’ün müziğiyle dünya prömiyerini yapacak olan Minval, Deniz Özaydın’ın koreografisi, Utku Şilliler’in müziğiyle NOX, Uğur Seyrek’in koreografisi, F. Chopin’in müziği ile Kurban ve Armağan Davran - Volkan Ersoy’un koreografisi, Arturo Márquez’in müziğiyle 'Danzon' sanatseverlerle buluşacak.

Her ilişki insana bir kimlik daha eklemekte ve her kimlik insanı kendinden biraz daha uzaklaştırmakta. Gerçeğinden gittikçe uzaklaşmak zorunda kalan bir grup birbirinden bağımsız veya bağlı insanların dramına odaklanan ‘Minval’, insan ilişkilerindeki varoluşsal nedeni ararken, bir o kadar varoluşunu da sorguluyor.

‘Nox’, insanlığın yeniden bir yaşam kurma şansı olsaydı yine üzerinde yaşadığımız gezegenin bir parçası olmak yerine onun sahibi olmak için mi uğraşırdık; birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşmak varken, yine bencilliğimiz ön plana mı çıkardı? sorusuna cevap arıyor. ‘Kurban’ balesi ise kadın erkek ilişkilerini irdelerken, ikili ilişkilerin inişli çıkışlı doğasını, aşkı ve ilişkilerdeki çatışmaların, tezatlıkların yansımalarını beden diliyle gözler önüne seriyor.

Kadın – erkek ilişkilerini beden diliyle anlatan ‘’Danzon’’, yalın dans adımlarını temiz ve güçlü bir biçimde sunarken; ilişkilerdeki zıtlıkları siyah ve kırmızı olarak sembolize ediyor. 'Kırmızı' ile soyluluk ve ağırbaşlılık ifade edilirken, “siyah” güç ve asaleti temsil ediyor.