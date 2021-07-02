"Albüm yapmak hayalimdi"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kariyeri boyunca paylaştığı 11 single çalışmasıyla radyolarda ve dijital mecralarda önemli bir başarı elde eden İdo Tatlıses, bu başarıyı bir albümle taçlandırdı.

"ALBÜM YAPMAK HAYALİMDİ"

18 aydır üzerinde çalıştığı albümünün heyecanını yaşayan sanatçı, "Albümün benim için tamamlayıcı olacağına inandım. Albüm yapmak, şarkı söyleyen her insan gibi benim de hayalimdi" dedi.

HEDEF 1 MİLYAR

Bugüne kadar hazırladığı single çalışmalarıyla YouTube'da 500 milyon görüntülenmeye ulaşan İdo Tatlıses, "Bu sayıyı albümle birlikte bir milyara ulaştırmak istiyorum. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

8 parçadan oluşan albümde Osman Çetin, Galip Öztürk, Osman Çello, Denizkan Boz, Ahiyan, Yenal Yıldız ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle çalışan Tatlıses, 4 şarkının söz ve bestesine de imza attı.

Albümün ilk klibi, aynı zamanda çıkış şarkısı da olan 'Seveni Bul Da Gel'e çekildi. Onur Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu klip çekimleri Garipçe'de yapıldı. 'Çünkü', bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.