İdlib'de hain saldırı! 5 asker şehit, 5 asker yaralı

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Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin ateşi sonrası 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Taftanaz'da bulunan TSK noktasına rejim güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Rejimin saldırısının ardından, karşılık verilirken, Bakanlık'tan yapılan açıklamada 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

YARALI ASKERLER REYHANLI'YA BÖYLE GETİRİLDİ

Saldırıda yaralanan askerler helikopterle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hastanelere getirildi.

Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri askeri helikopterin, sınır hattı doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlenirken helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

ŞEHİTLERİN İSİMLER

Hain saldırıda, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26),Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22),Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24),Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın (25) şehit oldu.

ERDOĞAN, AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Saldırının ardından AK Parti genel merkezine gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapan Ömer Çelik, İdlib saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir. Türkiye'nin sınır güvenliği ve göçü engellemek maksadıyla TSK terörle mücadele çerçevesinde üzerine düşeni uzun süredir gerçekleştirmektedir. İdlib'de gözlem noktalarının görevi, gözlemlemek ve oradaki durumu rapor etmek. Astana süreci, Soçi çerçevesinde orada var olan meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejimin oradaki manevralarımıza, gözlem noktalarımıza dönük olarak sistemli bir şekilde saldırı söz konusudur. En yoğun şekilde saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alınmıştır, gerekli karşılık verilmiştir. Hedefler tahrip edilmiştir, şehitlerin kanı yerde kalmadı. Verilen zayiat kat be kat fazladır, faaliyet kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. TSK karşı tarafa verilen zayiatla ilgili gereken bilgileri kamuoyuna açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları vermiştir. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına Türkiye açık bir şekilde bağlıdır. Rejim Mayıs 2919'dan beri sivillere ve sivil altyapıya dönük saldırıları gerçekleştirerek şimdiye kadar bütün mutabakatı imha etmekte, insani felaketin oluşmasına yol açacak saldırganlık içerisine girmektedir. Rejim ateşkese de riayet etmemiştir. Rusya'nın açık bilgisine rağmen saldırılarını sürdürmektedir.

"TSK MİSLİYLE KARŞILIK VERECEK HER TÜRLÜ TECHİZATA SAHİPTİR"

Aziz milletimiz müsterih olsun, TSK her saldırıya misliyle karşılık verecek teçhizata sahiptir. Son günlerdeki takviyeler yoğun şeklide tartışma konusu oldu. Bu takviyelerin sebebi de gözlem noktalarımızın görevini icra etmesindeki faaliyetler konusunda TSK'nın kararlılığı vardır. Rejim gözlem noktalarımızı, manevra alanlarımızı hedef haline getirmeye çalışıyor. Aziz milletimizi açık ve net şekilde izlemek isteriz ki, TSK kendisine yapılan saldırıya misliyle karşılık verecek her türlü teçhizata sahiptir."