İdil Fırat: Nazar değer diye korkuyoruz

Mert Fırat ile İdil Fırat, 2018'de evlenmiş, 2020'de de Seyhan Mia adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

REKLAM advertisement1

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İdil Fırat, Etiler’de objektiflere yansıdı. Fırat; "Arkadaşlarımla yemeğe geldik, her şey yolunda" dedi.

Yaz tatilini eşi Mert Fırat ve kızı birlikte geçirdiklerini söyleyen İdil Fırat; "Ailece güzel bir tatil yaptık, çok güzel geçti. Artık İstanbul’dayız" ifadelerini kullandı.

İdil Fırat, gazetecilerin, "Kızınızla neden poz vermiyorsunuz?" sorusuna da; "Kızımızı göz önünde tutmak istemiyoruz, hem daha yaşı çok küçük, hem de nazar değer diye korkuyoruz" dedi.

REKLAM