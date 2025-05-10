İdil Bilgen: Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi - Magazin haberleri

İdil Bilgen: Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi - Magazin haberleri

2024 Miss Turkey güzeli İdil Bilgen, ülkemizi Hindistan'da düzenlenen 72'nci Miss World yarışmasında temsil ediyor.

REKLAM advertisement1

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs tarihleri arasındaki yarışma için geçtiğimiz günlerde Hindistan'a gitti.

Bu yılki Miss World'e Hindistan'ın Telangana eyaleti ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden güzel temsilcilerin katıldığı yarışmanın açılış töreni büyüleyici bir atmosferde gerçekleşti.

REKLAM

Türkiye’yi temsil eden yerel kıyafetiyle geceye katılan İdil Bilgen, törenden bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak duygularını ifade etti.

İdil Bilgen, şunları söyledi; "Ve işte böylece, 72'nci Miss World bu geceki muhteşem açılış töreniyle resmen başladı! Ne unutulmaz bir etkinlikti... Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden başarılı ve nazik kadınlarla bir aradaydık, ortak bir amaç etrafında birleşerek bayraklarımızı gururla dalgalandırdık. Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım! Dünyaya ve güzel ülkem Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum! Hayallerin taçlandığı yer, Telangana."

Fotoğraflar: Instagram