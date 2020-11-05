İDDEF'den İzmir'deki depremzedelere destek

AA

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay'la koordineli çalışılarak, depremzedelere yapılabilecek yardımlarla ilgili görüşüldü.

Bu kapsamda depremden büyük hasar alan İzmir'in Bayraklı ilçesinde AFAD'ın kurduğu çadır kentte konaklayan depremzedelere yemek ikramında bulunuldu.

Bölgedeki ekipler ile İzmir'de hizmet veren Ebrar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yemek dağıtımı her gün devam edecek.