31'er yıl hapis istendi

09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı, geçen yıl 9 Ekim günü, borçlarına karşı haciz işlemi yapmak için Adil ve Adem Karakuş'un Çardak Mahallesi'ndeki evlerine gitti. İkili, Adil Karakuş ile görüştüğü sırada, yanlarına gelen anne Fatma Karakuş, bağırıp, hakaret etmeye başladı. Sesler üzerine dışarı çıkan ağabey Sakif Karakuş da görevlilere hakaret edip, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi, ağzını burnunu kırıp, gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.
Daha sonra anne ve 2 oğlu, icra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'yı dövüp, yaklaşık 2 saat rehin aldı. Aile haciz evrakları ile Süleyman Avcı'nın cep telefonunu gasp etti. Çapan ve Avcı, jandarma ekiplerince kurtarılırken, Adil Karakuş, Fatma Karakuş ve Sakif Karakuş gözaltına alındı. Yasin Çapan ile Süleyman Avcı'ya hastanede 'iş göremez' raporu verildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Anne ve oğulları, geçen yılın kasım ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
31'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş hakkında 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret', 'birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından 31'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların, her şikayetçi için ayrı ayrı olmak üzere 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarını işlediklerini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Son savunmaları sorulan sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti verilen aranın ardından anne ve oğullarını, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından 27'şer yıl 8'er ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.
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