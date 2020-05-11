Antep, Maraş, Adana ve Malatya yörelerinin severek yaptığı yemek olan İçli Köfte. Yapımı maharet isteyen İçli Köfte size yakın bir arkadaş kazandırdığı gibi evlenme sebebiniz de olabilir. İçli köfteyi ister kızartarak ister haşlayarak sunabileceğimiz bir yemek çeşididir.

İçli Köfte Malzemeler;

1 su bardağı ince bulgur

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

100 gram iki kez çekilmiş kıyma

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

¼ su bardağı su

İç Harcı İçin:

200 gram orta yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

50 gram çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı

İçli Köfte Yapılışı;

İçli köftenin iç harcı için soğanları küp halinde doğrayalım.

Tavada tereyağını eritelim

Soğan ve kıymayı tavada kavuralım.

Ardından domates ve biber salçasını, baharatları ve cevizi ekleyelim.

İç harcı pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alalım.

İçli köftemizin dış kısmını hazırlamak için ince bulgurumuzu derin ve geniş bir kaba koyalım.

Kabın içine iki kez çekilen kıymayı, unu, irmiği, yumurtayı rendelenen soğanı ilave edelim.

Suyu az az ekleyerek yoğurarak özleştirelim.

Hazırlanmış olan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alarak parmaklarınızla kenar kısmını düzleştirerek orta kısmını çukurlaştırın.

Hazırlamış olduğumuz ve tamamen soğuyan harcı köftenin içine doldurun. İsteğe bağlı olarak yuvarlak veya kenar kısımlarını kapattıktan sonra bastırarak sivri bir şekil elde edebilirsiniz.

Her biri köfteyi aynı işlemde geçirerek bir tabağa dizin. (Birbirine yapışmayacak şekilde.)

Hazırlanan içli köfteleri derin tavada kızgın yağ içerisinde maşa yardımıyla çevirerek kızartın. Altın rengi olan içli köfteleri servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.

İçli Köftenin Püf Noktaları;

İçli köftelerinizin kolay açılmasını isterseniz elinizi suya veya yağa batırın.