İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay'ın atık sudan uyuşturucu analizi, BM toplantısında anlatıldı

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından Viyana'da düzenlenen Uyuşturucu Madde Komisyonu'nda (CND) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ve Yeşilayın ortaklaşa yürüttüğü "Atık Su Analizi" hakkında bilgi verildi.
Projenin bilimsel koordinatörlüğünü yürüten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Selda Mercan, atık su analizinin, madde kullanımında erken müdahale konusunda önemli olan en yeni analizlerden biri olduğunu söyledi.
Bunun aslında bir idrar analizi olduğunu anlatan Mercan, "Atık su analiz edildiğinde kullanılan madde hakkında bilgi veriyor." dedi.
Uyuşturucu madde bağımlılığının küresel bir sorun haline geldiğini hatırlatan Mercan, dünyada bu yöntemin ilk olarak 1990'da ortaya çıktığını, 2000'li yılların başında ise madde kullanımını araştırmak için farklı ülkelerde kullanıldığını kaydetti.
- "2019'dan itibaren Avrupa'nın 20 ülkesinde atık su analizi yapılıyor"
Selda Mercan, madde bağımlılığını araştırmak için atık su analizinin 2007'den sonra Avrupa ülkelerinde yoğun olarak kullanılmaya başladığını belirterek, "2019'dan itibaren Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi koordinatörlüğünde Avrupa'nın 20 ülkesindeki toplam 73 şehirde, uyuşturucu madde kullanımının analizi için atık su analizi yapılıyor." diye konuştu.
Türkiye'de KİHBi tarafından belirlenen 18 riskli bölgede bu analizin yapıldığını ifade eden Mercan, bu yöntem ile esrar, uyuşturucu, kokain, nikotin kullanım oranına erişilebildiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!