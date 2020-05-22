İçişleri Bakanlığı vatandaşların dolandırıcıların yaptığı 'oltalama' (phising) yöntemine karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadrelere yer verildi:

Oltalama(Phishing),kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

GELEN E POSTA VE KISA MESAJLARA DİKKAT!

Dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerini, kart numarasını, şifresini vb. bilgileri ele geçirmek için özel olarak hazırladıkları sahte siteleri sosyal medya üzerinden reklam olarak yayınlar, vatandaşlara kısa mesaj atar veya e-posta gönderir. Böylelikle sahte sitenin doğruluğunu kontrol etmeden gelen linke tıklayarak giriş yapan vatandaşların banka veya kredi kartı bilgileri elde edilerek, bankadaki paraları ele geçirilebilmekte veya suçlular tarafından internet üzerinden ürün siparişi verilebilmektedir.

BİLMEDİĞİNİZ LİNKLERİ TIKLAMAYIN

Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına maruz kalmamak için; vatandaşlar yönlendirildikleri linkleri ve web sitelerini dikkatle incelemelidir. Eğer bir dostunuzdan veya iş arkadaşınızdan şüpheli bir link alırsanız linki gönderenin o olduğundan emin olmadan kesinlikle linke tıklanmamalıdır. Web sitelerine linkler aracılığı ile gitmeden vatandaşlar url adresini yazarak erişim sağlamalıdır. Bilgisayarlarda mutlaka oltalama saldırısı engelleme özelliği olan bir anti virüs yazılımı olmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Oltalamaya maruz kalmamanın en güzel yolu ise linklere hiç tıklamamaktır.

14 BİN 120 OLTALAMA SİTESİ KAPATILDI

Oltalama (Phishing) sitelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda; 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 14.120 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır.

OLTALAMA SİTELERİNDE ARTIŞ GÖZLENDİ

Mart ayında yeni tip koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte açılan oltalama (phishing) site sayılarında artış olduğu gözlenmiş, geçtiğimiz yılın Mart-Mayıs döneminde 4.410 oltalama sitesi erişime kapatılmışken bu yılın Mart-Mayıs döneminde ise 13.200 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır.

Vatandaşların dolandırılmasını engellemek için suç ve suçlulara yönelik çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 7/24 esasına göre devam etmektedir.