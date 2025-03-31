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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahil Güvenlik personelinin bayramını telsiz mesajıyla tebrik etti

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sahil Güvenlik personelinin bayramını telsiz mesajıyla tebrik etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev başındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 21:23 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:23
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        Telsizle bayramlarını kutladı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yerlikaya'nın bayram dolayısıyla görev başında olan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bayramını tebrik ettiği belirtildi.

        Yerlikaya, telsiz üzerinden personele okunan bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden, Türkiye'nin huzuru ve aziz milletimizin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıklarınızla aziz milletimiz huzur ve güven içerisindedir. Bu vesileyle sizlere yürekten teşekkür ediyorum.

        Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

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        #Ali Yerlikaya
        #salih güvenlik
        #bayram mesajı
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