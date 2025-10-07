İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yeni bir döneme işaret ederek, barem sistemi getirdiklerini açıkladı. Yeni sistemle beraber, sürücüler daha sıkı denetlenmesi ve cezaların daha caydırıcı olması hedefleniyor. Barem sistemi kapsamında kurallara uymayan sürücülere ehliyet iptaline kadar varan cezalar verilecek. İşte, barem sistemi hakkında tüm detaylar...