İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak "Yarın Diyarbakır annelerinden birisi daha vuslatını giderecek." ifadelerini kullandı.

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