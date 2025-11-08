Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İçinden sonbaharın geçtiği kanyon: Horma

        İçinden sonbaharın geçtiği kanyon: Horma

        Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, ziyaretçilerini hazan renkleriyle ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçinden sonbaharın geçtiği kanyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği, sonbahar aylarında da kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

        Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

        Dev kayalıklar arasından ahşap platformu kullanan ziyaretçiler, güz renklerine bürünen kanyonun tüm güzelliklerini görebiliyor.

        REKLAM

        Kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

        "PINARBAŞI SONBAHARDA BU YIL AYRI BİR GÜZEL"

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, ilçenin yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği bir bölge haline geldiğini söyledi.

        Bölgenin özel güzellikleri olduğuna dikkati çeken Arı, şunları kaydetti:

        "Pınarbaşı Türkiye'nin dünyaya armağanı, dünyanın cenneti' diyoruz. Pınarbaşı sonbaharda bu yıl ayrı bir güzel. Horma Kanyonu'nun içi, Ilıca Şelalesi ve diğer köylerimizle eşsiz manzaralar sunuyor. Endemik bitki türlerinin en yoğun olduğu bölge olması hasebiyle fotoğrafçı, doğa tutkunu ve sosyal medya fenomenlerine gerçekten çok güzel veriler veriyor. Doğa tutkunlarını Pınarbaşı'na gelmeye, kanyonlarını, şelalelerini ve mağaralarını görmeye davet ediyorum."

        "KANYONDA ÇOK GÜZEL SONBAHAR VAR"

        Ankara'dan gelen Sefa Kurt ise bölgeyi çok beğendiklerini dile getirerek, "İnternette yaptığımız araştırmada doğal güzelliğini çok duyduk. Gezdik, çok doğal ve güzel bir yer. Kanyonda çok güzel sonbahar var. Ağaçlarda farklı farklı renk tonları var, suyun üstüne dökülüyor. Görülmeye değecek bir yer" diye konuştu.

        Adana'dan bölgeye gelen Beykan Televi de bu güzelliği gördüğü için çok mutlu olduğunu anlattı.

        Sosyal medyadaki paylaşımları, fotoğrafları çok beğendiğini belirten Televi, "Valla ve Horma kanyonlarını görmek için geldim. Tam bir doğa harikası yer. Kastamonu bölgesine gelmek için en ideal mevsim sonbahar" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #horma kanyonu
        #kastamonu
        #pınarbaşı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Habertürk Anasayfa