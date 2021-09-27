Willson ailesi Havva'yı Hacı Hünkar'dan isterken Adam, yeni zorlu görevlerle karşı karşıya kalıyor.

"O SU BU ÇİFTLİĞE GELECEK!"

Adam'ın yeni görevinde başına gelecekler büyük bir heyecanla beklenirken izleyiciye eğlence dolu bir bölümün sinyalleri veriliyor.

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin ekrana gelen üçüncü bölümünde Havva'nın aldığı acı haber, babasının acımasız bir oyunu çıktı. Hacı Hünkar, Havva'yı cezalandırmak için kalp krizi geçirip öldüğünü söyletti. Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı. Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu.

Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti. Diğer tarafta Eva da Havva ile Adam'ı ayırma planları yapmaya devam etti. Bu sefer hedefinde Havva'nın annesi Adile vardı. Adam, evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istediğini Havva'ya söyledi. Havva ise henüz buna hazır olmadığını söyledi. Bu durum iki aşığın arasında gerginliğe sebep oldu. Adam, Havva'nın kendisine güvenmediğini düşündü ve evi terk etti. Olayın ardından Adam, sarhoş olup konağın kapısına dayandı. Adam'ın yaptığı taşkınlıklar Havva'yı şoke ederken ikilinin tartışması daha da alevlendi. Havva ile Adam'ın tartışması ve finalde birbirlerine söylediği sözler akıllara "Büyük aşk bitiyor mu?" sorusunu getirdi.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 4. Bölüm Tanıtımı;