Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

"SENİN ADIN BUNDAN BÖYLE ADEM OLACAK..."

Adam ve Havva'nın düğününü yapmayı kabul eden Hünkar'ın söylediği istekler herkesi şaşırtıyor. Adam'ın sünnet olmasını ve ismini değiştirmesini isteyen Hünkar harekete geçerken Adam'ın başına gelecekler heyecanla bekleniyor. Willson ailesinin de istekleri iki aileyi yeniden karşı karşıya getirirken Adam'ın sünnet düğünü büyük bir merakla bekleniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Bu aşkın önündeki en büyük engel ise ailelerdir. Adam, İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğluyken Havva ise geleneklerine bağlı Müslüman bir Türk ailenin kızıydı. Gizli saklı şekilde yaşanan ilişki, Adam'ın evlilik teklifiyle geri dönülmez bir yola adım attı. Havva, ailesinden korktuğu için bu evliliğin olmayacağını düşünse de Adam kararlıydı. Sevimli ve romantik bir organizasyonla Havva'ya evlenme teklif etti. Tam o sırada Havva'nın babası Hacı Hünkar'ın da aynı mekana gelmesiyle işler karıştı. Havva ve Adam'ın ailelerden kaçışı böylelikle başladı. Adam, kendi ailesine tüm cesaretini toplayıp ilişkisini açıkladı ancak Willson ailesinin bu ilişkiye onayı yoktu. Diğer tarafta Adam'ın ikna etmesi sonucu Havva da kendi ailesine Adam'a aşık olduğunu söyledi. Aladağ konağında bu itiraf büyük yankı uyandırdı. Havva, ailesi tarafından bir odaya kilitlenirken Hacı Hünkar, Adam'ın peşine düştü. Hünkar'ın tehditlerine ve zorlu işkencelerine maruz kalan Adam, zor da olsa kurtulmayı başardı. Odaya kilitlenen Havva da ablalarına oynadığı oyunla evden kaçtı. Havva, Willson ailesinin kapısını çalarken, uğradığı işkence yüzünden tanınmayacak hale gelen Adam da Aladağ konağına geldi. İki ailede de ortalık karıştı. Adam'ı gören Adile Hanım bayıldı. Havva'nın ziyareti ve anlattıkları sonucu Eva da hastaneye kaldırıldı. İki aile hastanede karşılaşınca olay çıktı. Tüm bu kargaşa sırasında Adam ve Havva ailelerinden kaçmayı başardı. Adam, Havva'ya kavuşabilmek için büyük bir karar alarak Müslüman oldu. Ardından iki aşık ailelerinden gizli şekilde imam nikahıyla evlendi. Finalde ise bu büyük haberi ailelerine verdiler. Karakolda toplanan Aladağlar ve Willsonlar, Adam ve Havva'nın evlilik haberiyle şoke oldu. Adam'ın papaz babası, oğlunun Müslüman olduğunu öğrenince fenalaştı. Ailelerin tepkisi çok sert oldu ancak asıl bomba haberi Havva henüz vermemişti. Havva, Adam'dan hamile olduğunu açıkladı.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle 19 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 2. Bölüm Tanıtımı;