Hakan Bulut'un haberine göre, olay arife günü Tarsus Şehir Mezarlığı’nda yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte, bir yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Şehir Mezarlığı’na geldi. Duygu dolu dakikaların yaşandığı esnada, kadın içerisinde yüklü miktarda para, kredi kartları, cep telefonu ve değerli eşyaları bulunan çantasını mezarlık içerisinde düşürdü.

Aşırı yoğunluğun yaşandığı mezarlıktaki işleri bittikten sonra Adana’ya dönen kadın, daha sonra çantasının olmadığını fark etti.

Bu esnada çantayı bulun mezarlık görevlileri, çanta içerisindeki telefon aracılığıyla kadına ulaşarak, çantasının Tarsus’ta olduğu bilgisini verdi.

Polise ihbarda bulunmak üzere olan kadın, Tarsus’tan gelen telefonla büyük sevinç yaşadı.

Eşi Ertan Bayrak, hemen aracına binip Tarsus’a gelerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlık ve Cenaze İşleri Sorumlusu Selahattin Bal’dan çantayı teslim aldı.

Çantalarını sapasağlam almaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Ertan Bayrak, Mezarlık İşleri Sorumlusu Selahattin Bal ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.