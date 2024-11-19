Icardi'den dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." ifadesini kullandı.

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Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Galatasaray'da sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı. İşte Icardi'nin paylaşımında kullandığı o fotoğraf: