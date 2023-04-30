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Icardi bir derbiyi daha boş geçmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi bir derbiyi daha boş geçmedi. Arjantinli golcü, Vodafone Park'ta Beşiktaş ağlarını sarsmayı başardı

Giriş: 30.04.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Icardi bir derbiyi daha boş geçmedi!
AA

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülere dönerken Mauro Icardi bir derbiyi daha boş geçmedi.

Sarı-kırmızılıların bu yaz kiralık olarak renklerine bağladığı Arjantinli golcü, ligin ilk yarısındaki derbilerde attığı gollerle takımını zafere taşırken Vodafone Park'taki dev mücadelede de rakip fileleri sarsmayı başardı.

20. dakikada Milot Rashica'nın sağdan açtığı ortaya Colley'den önce dokunan Icardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Bu sezon 19. lig maçında 14. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu derbilerdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçında 2 gol atarak 3 puanı kazandıran Icardi, Fenerbahçe maçında 15 dakikaya 1 gol 1 asist sığdırmıştı.

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