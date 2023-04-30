Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülere dönerken Mauro Icardi bir derbiyi daha boş geçmedi.

Sarı-kırmızılıların bu yaz kiralık olarak renklerine bağladığı Arjantinli golcü, ligin ilk yarısındaki derbilerde attığı gollerle takımını zafere taşırken Vodafone Park'taki dev mücadelede de rakip fileleri sarsmayı başardı.

Bu sezon 19. lig maçında 14. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu derbilerdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.