İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları nedir?

|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
6+0
6+0
6+0
|10
6
6
6
|62.100
62.205
51.500
53.829
|383,41383
369,70210
364,28627
375,62697
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|14+0
9+0
8+0
7+0
|14
9
8
7
|62.221
64.346
58.800
52.651
|383,34252
368,28552
358,67195
376,86483
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|62.700
67.331
59.800
52.073
|383,07319
366,42202
357,93411
377,43045
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
5+0
6+0
7+0
|9
5
6
7
|72.425
61.436
57.300
53.079
|377,81192
370,20921
359,81390
376,44164
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
7+0
7+0
7+0
|10
7
7
7
|75.647
70.639
64.800
55.716
|376,11010
364,32268
354,42521
373,72157
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|14+0
9+0
8+0
7+0
|14
9
8
7
|77.743
80.603
72.400
62.426
|375,04327
358,47422
349,34845
367,38572
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
6+0
7+0
7+0
|10
6
7
7
|88.796
76.746
71.600
62.568
|369,57996
360,68197
349,85310
367,26481
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
7+0
8+0
8+0
|10
7
8
8
|92.847
79.789
70.500
56.555
|56.555
367,60535
358,89094
350,54973
372,90371
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
4+0
5+0
5+0
|7
4
5
5
|96.132
79.136
72.600
60.134
|366,04735
359,26448
349,20768
369,48866
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|9+0
5+0
5+0
5+0
|9
5
5
5
|96.654
88.109
73.100
63.840
|365,79269
354,30212
348,87861
366,10138
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|11+0
7+0
7+0
6+0
|11
7
7
6
|98.180
87.985
80.100
63.900
|365,10544
354,37463
344,60466
366,03595
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
6+0
6+0
6+0
|10
6
6
6
|99.681
81.396
72.900
62.119
|364,42713
358,03286
348,98536
367,66547
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
5+0
—
|8
5
5
—
|112.575
92.454
91.700
—
|358,57421
351,96993
338,05585
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
6+0
—
|8
5
6
—
|113.396
92.154
88.200
—
|358,21506
352,11532
339,98619
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|11+0
7+0
7+0
6+0
|11
7
7
6
|115.216
97.790
84.100
77.284
|357,44247
349,23829
342,28815
354,67125
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|119.782
109.761
92.100
75.848
|355,43060
343,26299
337,84078
355,80381
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|6+0
4+0
—
—
|6
4
—
—
|124.174
118.453
—
—
|353,51251
339,29175
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|127.760
—
—
—
|352,00951
—
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|10+0
6+0
—
—
|10
6
—
—
|130.286
99.306
—
—
|350,96132
348,43623
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
4+0
6+0
6+0
|6
4
6
6
|131.131
102.194
104.000
77.680
|350,58321
346,95370
331,44043
354,34590
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|7+0
4+0
3+0
5+0
|7
4
3
5
|135.385
113.235
99.000
95.499
|348,80380
341,63459
334,29614
340,88067
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|11+0
7+0
6+0
—
|11
7
6
—
|141.110
113.459
119.000
—
|346,47423
341,54451
324,69192
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|14+0
9+0
8+0
7+0
|14
9
8
7
|141.812
118.668
93.400
80.559
|346,20158
339,19618
337,14924
352,01892
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|144.585
—
—
—
|345,09920
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|146.652
—
—
—
|344,26325
—
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|9+0
6+0
5+0
4+0
|9
6
5
4
|148.227
120.521
94.000
83.865
|343,66346
338,37212
336,82694
349,51791
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|150.861
—
—
—
|342,65636
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|9+0
6+0
6+0
6+0
|9
6
6
6
|153.347
139.052
117.000
80.493
|341,71971
330,57643
325,65591
352,07172
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|44+0
44+0
38+0
38+0
|44
44
38
38
|158.774
178.932
125.000
80.596
|339,65512
316,24102
321,86104
351,98961
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|161.597
157.642
127.000
94.076
|338,59863
323,55952
320,94712
341,90025
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|167.416
163.625
—
—
|336,44177
321,42342
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|167.442
157.798
127.000
99.276
|336,43558
323,49691
321,05359
338,28941
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|11+0
7+0
7+0
7+0
|11
7
7
7
|170.922
123.513
100.000
72.035
|335,18509
337,06682
333,62027
358,98302
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|12+0
10+0
10+0
15+0
|12
10
10
15
|176.185
193.438
137.000
100.144
|333,34832
311,72498
317,21686
337,74633
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|177.275
169.623
140.000
106.920
|332,96730
319,39100
315,94002
333,24307
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|6+0
4+0
3+0
—
|6
4
3
—
|178.401
124.989
128.000
—
|332,58440
336,42337
320,83658
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|185.536
—
—
—
|330,14942
—
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|15+0
7+0
7+0
7+0
|15
7
7
7
|186.438
137.290
129.000
100.864
|329,82619
331,28997
320,20121
337,27767
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60+2
40+1
—
—
|62
41
—
—
|190.520
192.072
—
—
|328,46215
312,14323
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|198.797
190.800
154.000
118.075
|325,77271
312,52758
310,63276
326,15951
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|201.750
—
—
—
|324,81467
—
—
—
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|203.762
—
—
—
|324,17670
—
—
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|228.083
—
—
—
|316,72850
—
—
—
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|40+0
20+0
25+0
—
|40
20
25
—
|253.050
248.007
263.000
—
|309,77409
296,86448
280,84028
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|31+0
18+0
18+0
14+0
|31
18
18
14
|272.748
255.092
204.000
115.694
|304,64109
295,14070
295,07929
327,65568
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|290.147
—
—
—
|300,39771
—
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|24+0
10+0
—
—
|24
10
—
—
|292.218
304.500
—
—
|299,89659
284,30058
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
8+0
8+0
5+0
|15
8
8
5
|318.676
233.329
226.000
135.564
|293,85044
300,48876
289,52884
316,04376
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
25+0
25+0
20+0
|51
25
25
20
|338.214
384.723
271.000
157.109
|289,67029
269,82245
279,28299
304,92466
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|76+0
81+0
72+0
63+0
|76
81
72
63
|344.851
391.929
272.000
175.360
|288,28844
268,66535
279,10757
296,44560
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|27+0
12+0
16+0
20+0
|27
12
16
20
|379.924
332.909
294.000
148.556
|281,36098
278,79690
274,47988
309,13450
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|76+0
81+0
72+0
63+0
|76
81
72
63
|382.091
428.688
351.000
203.445
|280,95147
263,11348
264,18566
284,88922
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|388.320
—
—
—
|279,77977
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
20+0
20+0
14+0
|34
20
20
14
|404.666
322.474
322.000
151.140
|276,80726
280,75634
269,32934
307,84495
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|25+0
18+0
20+0
20+0
|25
18
20
20
|409.801
465.980
408.000
205.455
|275,89341
257,93151
255,42071
284,10951
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|76+0
68+0
68+0
61+0
|76
68
68
61
|417.101
598.989
565.000
337.945
|274,63396
242,09406
236,60531
244,09530
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
3+0
5+0
2+0
|5
3
2
2
|457.434
744.548
Dolmadı
316.543
|267,96306
227,32556
Dolmadı
249,48740
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|50+0
25+0
13+0
13+0
|50
25
13
13
|467.295
363.622
252.000
145.662
|266,38758
273,30859
283,26646
310,63577
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|59+0
50+0
19+0
23+0
|59
50
19
23
|471.923
529.269
273.000
193.148
|265,66128
249,92603
278,90091
288,94458
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|484.911
—
—
—
|263,67493
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|57+0
49+0
65+0
65+0
|57
49
58
65
|495.980
566.333
Dolmadı
403.497
|262,03626
245,61920
Dolmadı
228,65690
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
32+0
—
—
|34
32
—
—
|499.594
584.958
—
—
|261,50793
243,60540
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)
|EA
|39+0
14+0
14+0
14+0
|39
14
14
14
|521.426
362.211
343.000
169.616
|258,34256
273,54983
265,51297
299,03054
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|5+0
9+0
20+0
20+0
|5
8
1
20
|533.567
Dolmadı
Dolmadı
379.064
|256,64994
Dolmadı
Dolmadı
234,38575
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|43+0
41+0
32+0
45+0
|43
41
32
45
|535.800
631.258
572.000
341.644
|256,35191
238,75320
235,83083
243,18702
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|59+0
44+0
44+0
18+0
|59
44
44
18
|543.136
480.355
490.000
180.700
|255,33233
256,05137
244,87860
294,10617
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|47+0
—
—
—
|47
—
—
—
|544.391
—
—
—
|255,16470
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|46+0
23+0
14+0
13+0
|46
23
14
13
|562.028
423.403
368.000
165.926
|252,78664
263,89231
261,55120
300,71471
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|59+0
31+0
31+0
27+0
|59
31
31
27
|564.841
558.874
361.000
304.626
|252,41626
246,47566
262,68192
252,64068
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)
|EA
|40+0
32+0
30+0
30+0
|40
32
30
30
|573.710
633.587
638.000
269.513
|251,26721
238,50816
229,14339
262,51033
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
9+0
20+0
20+0
|5
8
1
20
|578.429
Dolmadı
Dolmadı
436.842
|250,67158
Dolmadı
Dolmadı
214,76384
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
54+0
41+0
32+0
|51
54
41
32
|583.845
620.402
439.000
246.216
|249,98709
239,86065
251,18495
269,70258
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|40+0
45+0
46+0
44+0
|40
45
46
44
|593.331
707.773
644.000
332.910
|248,78866
231,21146
228,57109
245,32335
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|95+0
100+0
115+0
115+0
|95
100
90
115
|593.939
809.623
Dolmadı
331.155
|248,70863
212,50226
Dolmadı
245,77581
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|35+0
25+0
37+0
20+0
|35
25
27
20
|596.320
652.609
Dolmadı
252.102
|248,39658
236,62016
Dolmadı
267,83970
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)
|EA
|43+0
25+0
25+0
25+0
|43
25
25
25
|601.715
655.036
580.000
355.308
|247,73047
236,37573
235,06165
239,85906
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
45+0
45+0
—
|42
45
45
—
|610.083
640.995
668.000
—
|246,68839
237,76014
225,72308
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|59+0
49+0
48+0
—
|59
49
48
—
|627.692
510.645
488.000
—
|244,56613
252,17903
245,11447
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|52+0
34+0
—
—
|52
34
—
—
|627.918
774.903
—
—
|244,53519
223,31080
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|45+0
45+0
43+0
—
|45
45
43
—
|639.429
725.894
724.000
—
|243,17599
229,37568
209,00833
—
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|7+0
5+0
—
—
|7
5
—
—
|641.606
728.333
—
—
|242,92414
229,11986
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|16+0
17+0
17+0
17+0
|16
17
17
17
|650.702
701.735
639.000
242.351
|241,84686
231,80825
229,06037
270,99643
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|33+0
36+0
36+0
34+0
|33
36
36
34
|654.436
697.861
715.000
251.946
|241,42499
232,20221
215,67360
267,88794
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|658.125
—
—
—
|241,01127
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|20+0
20+0
20+0
25+0
|20
20
20
25
|659.117
665.913
701.000
313.659
|240,89506
235,31572
220,25485
250,21858
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|30+0
25+0
25+0
25+0
|30
24
18
25
|668.857
Dolmadı
Dolmadı
309.057
|239,78064
Dolmadı
Dolmadı
251,44275
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|673.208
—
—
—
|239,29738
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|712.653
—
—
—
|234,96116
—
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|17+0
6+0
24+0
20+0
|17
6
10
20
|715.898
673.114
Dolmadı
342.951
|234,62086
234,61462
Dolmadı
242,85691
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|50+0
—
—
—
|50
—
—
—
|716.459
—
—
—
|234,56102
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|55+0
48+0
30+0
43+0
|55
48
30
43
|722.625
675.714
678.000
295.027
|233,92014
234,36284
224,42731
255,28251
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
—
—
—
|51
—
—
—
|735.399
—
—
—
|232,62357
—
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|40+0
40+0
45+0
48+0
|40
39
45
48
|736.454
Dolmadı
692.000
400.769
|232,51702
Dolmadı
222,08936
229,31800
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|12+0
16+0
25+0
25+0
|12
6
13
25
|743.757
Dolmadı
Dolmadı
432.480
|231,77383
Dolmadı
Dolmadı
219,04039
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|4+0
5+0
10+0
10+0
|4
3
6
10
|778.862
Dolmadı
Dolmadı
423.440
|228,33779
Dolmadı
Dolmadı
223,12886
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|779.714
—
—
—
|228,25351
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
26+0
46+0
46+0
|34
24
19
43
|794.155
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|226,90220
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|820.722
—
—
—
|224,54103
—
—
—
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|849.780
—
—
—
|222,05709
—
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)
|EA
|34+0
36+0
27+0
—
|34
27
21
—
|984.696
Dolmadı
Dolmadı
—
|203,36377
Dolmadı
Dolmadı
—
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
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|14
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|Dolmadı
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|Dolmadı
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