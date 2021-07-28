Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları nedir?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih edecekleri bölüm ile ilgili araştırmalara başladı. Peki 2021 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları nedir? İşte detaylar...

28.07.2021 - 22:25 | Güncelleme: ABONE OL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları nedir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü puanları araştırılıyor. Görselliğin bir hayli önem kazandığı günümüzde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü popüler bölümlerden biridiri. İşte 2021 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü puanları ...

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
4+0
4+0
4+0		 6
4
4
4		 11.023
13.165
22.800
25.644		 25.644
433,38887
417,90413
393,12996
410,46732
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 24+0
16+0
17+0
17+0		 24
16
17
17		 11.700
22.041
32.000
33.746		 431,50635
404,43478
382,34349
398,61408
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 18.789
30.835
35.800
37.317		 417,75513
394,65112
378,33848
394,10806
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0
9+0
9+0
9+0		 14
9
9
9		 23.493
30.833
40.400
36.774		 411,74083
394,65308
373,86782
394,72498
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
5+0
5+0
 9
5
5
 30.325
53.465
62.100
 404,89600
375,72961
356,23126
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
7+0
7+0
7+0		 11
7
7
7		 32.794
42.690
45.500
38.413		 402,80026
383,98920
369,38920
392,81409
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
7+0
6+0
6+0		 11
7
6
6		 47.140
51.388
49.100
53.320		 392,31757
377,21384
366,26469
376,18781
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
6+0
6+0
6+0		 10
6
6
6		 62.100
62.205
51.500
53.829		 383,41383
369,70210
364,28627
375,62697
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0
9+0
8+0
7+0		 14
9
8
7		 62.221
64.346
58.800
52.651		 383,34252
368,28552
358,67195
376,86483
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 62.700
67.331
59.800
52.073		 383,07319
366,42202
357,93411
377,43045
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
5+0
6+0
7+0		 9
5
6
7		 72.425
61.436
57.300
53.079		 377,81192
370,20921
359,81390
376,44164
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
7+0
7+0
7+0		 10
7
7
7		 75.647
70.639
64.800
55.716		 376,11010
364,32268
354,42521
373,72157
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 14+0
9+0
8+0
7+0		 14
9
8
7		 77.743
80.603
72.400
62.426		 375,04327
358,47422
349,34845
367,38572
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
6+0
7+0
7+0		 10
6
7
7		 88.796
76.746
71.600
62.568		 369,57996
360,68197
349,85310
367,26481
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
7+0
8+0
8+0		 10
7
8
8		 92.847
79.789
70.500
56.555		 56.555
367,60535
358,89094
350,54973
372,90371
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
4+0
5+0
5+0		 7
4
5
5		 96.132
79.136
72.600
60.134		 366,04735
359,26448
349,20768
369,48866
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 9+0
5+0
5+0
5+0		 9
5
5
5		 96.654
88.109
73.100
63.840		 365,79269
354,30212
348,87861
366,10138
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
7+0
7+0
6+0		 11
7
7
6		 98.180
87.985
80.100
63.900		 365,10544
354,37463
344,60466
366,03595
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
6+0
6+0
6+0		 10
6
6
6		 99.681
81.396
72.900
62.119		 364,42713
358,03286
348,98536
367,66547
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
5+0
 8
5
5
 112.575
92.454
91.700
 358,57421
351,96993
338,05585
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
6+0
 8
5
6
 113.396
92.154
88.200
 358,21506
352,11532
339,98619
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 11+0
7+0
7+0
6+0		 11
7
7
6		 115.216
97.790
84.100
77.284		 357,44247
349,23829
342,28815
354,67125
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 119.782
109.761
92.100
75.848		 355,43060
343,26299
337,84078
355,80381
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 6+0
4+0

 6
4

 124.174
118.453

 353,51251
339,29175
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 9+0


 9


 127.760


 352,00951
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
6+0

 10
6

 130.286
99.306

 350,96132
348,43623
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
4+0
6+0
6+0		 6
4
6
6		 131.131
102.194
104.000
77.680		 350,58321
346,95370
331,44043
354,34590
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 7+0
4+0
3+0
5+0		 7
4
3
5		 135.385
113.235
99.000
95.499		 348,80380
341,63459
334,29614
340,88067
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 11+0
7+0
6+0
 11
7
6
 141.110
113.459
119.000
 346,47423
341,54451
324,69192
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 14+0
9+0
8+0
7+0		 14
9
8
7		 141.812
118.668
93.400
80.559		 346,20158
339,19618
337,14924
352,01892
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0


 8


 144.585


 345,09920
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 8+0


 8


 146.652


 344,26325
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 9+0
6+0
5+0
4+0		 9
6
5
4		 148.227
120.521
94.000
83.865		 343,66346
338,37212
336,82694
349,51791
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 9+0


 9


 150.861


 342,65636
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 9+0
6+0
6+0
6+0		 9
6
6
6		 153.347
139.052
117.000
80.493		 341,71971
330,57643
325,65591
352,07172
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 44+0
44+0
38+0
38+0		 44
44
38
38		 158.774
178.932
125.000
80.596		 339,65512
316,24102
321,86104
351,98961
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 161.597
157.642
127.000
94.076		 338,59863
323,55952
320,94712
341,90025
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 50+2
40+1

 52
41

 167.416
163.625

 336,44177
321,42342
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 167.442
157.798
127.000
99.276		 336,43558
323,49691
321,05359
338,28941
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 11+0
7+0
7+0
7+0		 11
7
7
7		 170.922
123.513
100.000
72.035		 335,18509
337,06682
333,62027
358,98302
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 12+0
10+0
10+0
15+0		 12
10
10
15		 176.185
193.438
137.000
100.144		 333,34832
311,72498
317,21686
337,74633
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 177.275
169.623
140.000
106.920		 332,96730
319,39100
315,94002
333,24307
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 6+0
4+0
3+0
 6
4
3
 178.401
124.989
128.000
 332,58440
336,42337
320,83658
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 12+0


 12


 185.536


 330,14942
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 15+0
7+0
7+0
7+0		 15
7
7
7		 186.438
137.290
129.000
100.864		 329,82619
331,28997
320,20121
337,27767
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60+2
40+1

 62
41

 190.520
192.072

 328,46215
312,14323
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 198.797
190.800
154.000
118.075		 325,77271
312,52758
310,63276
326,15951
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 9+0


 9


 201.750


 324,81467
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 8+0


 8


 203.762


 324,17670
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60+2


 62


 228.083


 316,72850
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 40+0
20+0
25+0
 40
20
25
 253.050
248.007
263.000
 309,77409
296,86448
280,84028
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 31+0
18+0
18+0
14+0		 31
18
18
14		 272.748
255.092
204.000
115.694		 304,64109
295,14070
295,07929
327,65568
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 8+0


 8


 290.147


 300,39771
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 EA 24+0
10+0

 24
10

 292.218
304.500

 299,89659
284,30058
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
8+0
8+0
5+0		 15
8
8
5		 318.676
233.329
226.000
135.564		 293,85044
300,48876
289,52884
316,04376
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
25+0
25+0
20+0		 51
25
25
20		 338.214
384.723
271.000
157.109		 289,67029
269,82245
279,28299
304,92466
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 76+0
81+0
72+0
63+0		 76
81
72
63		 344.851
391.929
272.000
175.360		 288,28844
268,66535
279,10757
296,44560
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 EA 27+0
12+0
16+0
20+0		 27
12
16
20		 379.924
332.909
294.000
148.556		 281,36098
278,79690
274,47988
309,13450
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 76+0
81+0
72+0
63+0		 76
81
72
63		 382.091
428.688
351.000
203.445		 280,95147
263,11348
264,18566
284,88922
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 51+0


 51


 388.320


 279,77977
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
20+0
20+0
14+0		 34
20
20
14		 404.666
322.474
322.000
151.140		 276,80726
280,75634
269,32934
307,84495
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 EA 25+0
18+0
20+0
20+0		 25
18
20
20		 409.801
465.980
408.000
205.455		 275,89341
257,93151
255,42071
284,10951
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 76+0
68+0
68+0
61+0		 76
68
68
61		 417.101
598.989
565.000
337.945		 274,63396
242,09406
236,60531
244,09530
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0
3+0
5+0
2+0		 5
3
2
2		 457.434
744.548
Dolmadı
316.543		 267,96306
227,32556
Dolmadı
249,48740
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 50+0
25+0
13+0
13+0		 50
25
13
13		 467.295
363.622
252.000
145.662		 266,38758
273,30859
283,26646
310,63577
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 59+0
50+0
19+0
23+0		 59
50
19
23		 471.923
529.269
273.000
193.148		 265,66128
249,92603
278,90091
288,94458
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 5+0


 5


 484.911


 263,67493
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 57+0
49+0
65+0
65+0		 57
49
58
65		 495.980
566.333
Dolmadı
403.497		 262,03626
245,61920
Dolmadı
228,65690
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
32+0

 34
32

 499.594
584.958

 261,50793
243,60540
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)		 EA 39+0
14+0
14+0
14+0		 39
14
14
14		 521.426
362.211
343.000
169.616		 258,34256
273,54983
265,51297
299,03054
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 5+0
9+0
20+0
20+0		 5
8
1
20		 533.567
Dolmadı
Dolmadı
379.064		 256,64994
Dolmadı
Dolmadı
234,38575
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 43+0
41+0
32+0
45+0		 43
41
32
45		 535.800
631.258
572.000
341.644		 256,35191
238,75320
235,83083
243,18702
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 59+0
44+0
44+0
18+0		 59
44
44
18		 543.136
480.355
490.000
180.700		 255,33233
256,05137
244,87860
294,10617
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 47+0


 47


 544.391


 255,16470
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 46+0
23+0
14+0
13+0		 46
23
14
13		 562.028
423.403
368.000
165.926		 252,78664
263,89231
261,55120
300,71471
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 59+0
31+0
31+0
27+0		 59
31
31
27		 564.841
558.874
361.000
304.626		 252,41626
246,47566
262,68192
252,64068
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)		 EA 40+0
32+0
30+0
30+0		 40
32
30
30		 573.710
633.587
638.000
269.513		 251,26721
238,50816
229,14339
262,51033
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0
9+0
20+0
20+0		 5
8
1
20		 578.429
Dolmadı
Dolmadı
436.842		 250,67158
Dolmadı
Dolmadı
214,76384
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
54+0
41+0
32+0		 51
54
41
32		 583.845
620.402
439.000
246.216		 249,98709
239,86065
251,18495
269,70258
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 40+0
45+0
46+0
44+0		 40
45
46
44		 593.331
707.773
644.000
332.910		 248,78866
231,21146
228,57109
245,32335
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 95+0
100+0
115+0
115+0		 95
100
90
115		 593.939
809.623
Dolmadı
331.155		 248,70863
212,50226
Dolmadı
245,77581
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 35+0
25+0
37+0
20+0		 35
25
27
20		 596.320
652.609
Dolmadı
252.102		 248,39658
236,62016
Dolmadı
267,83970
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)		 EA 43+0
25+0
25+0
25+0		 43
25
25
25		 601.715
655.036
580.000
355.308		 247,73047
236,37573
235,06165
239,85906
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
45+0
45+0
 42
45
45
 610.083
640.995
668.000
 246,68839
237,76014
225,72308
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 59+0
49+0
48+0
 59
49
48
 627.692
510.645
488.000
 244,56613
252,17903
245,11447
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 52+0
34+0

 52
34

 627.918
774.903

 244,53519
223,31080
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 45+0
45+0
43+0
 45
45
43
 639.429
725.894
724.000
 243,17599
229,37568
209,00833
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 7+0
5+0

 7
5

 641.606
728.333

 242,92414
229,11986
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 16+0
17+0
17+0
17+0		 16
17
17
17		 650.702
701.735
639.000
242.351		 241,84686
231,80825
229,06037
270,99643
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 33+0
36+0
36+0
34+0		 33
36
36
34		 654.436
697.861
715.000
251.946		 241,42499
232,20221
215,67360
267,88794
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 1+0


 1


 658.125


 241,01127
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KAYSERİ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 20+0
20+0
20+0
25+0		 20
20
20
25		 659.117
665.913
701.000
313.659		 240,89506
235,31572
220,25485
250,21858
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 30+0
25+0
25+0
25+0		 30
24
18
25		 668.857
Dolmadı
Dolmadı
309.057		 239,78064
Dolmadı
Dolmadı
251,44275
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 34+0


 34


 673.208


 239,29738
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 42+0


 42


 712.653


 234,96116
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 17+0
6+0
24+0
20+0		 17
6
10
20		 715.898
673.114
Dolmadı
342.951		 234,62086
234,61462
Dolmadı
242,85691
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 50+0


 50


 716.459


 234,56102
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 55+0
48+0
30+0
43+0		 55
48
30
43		 722.625
675.714
678.000
295.027		 233,92014
234,36284
224,42731
255,28251
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 51+0


 51


 735.399


 232,62357
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 40+0
40+0
45+0
48+0		 40
39
45
48		 736.454
Dolmadı
692.000
400.769		 232,51702
Dolmadı
222,08936
229,31800
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 12+0
16+0
25+0
25+0		 12
6
13
25		 743.757
Dolmadı
Dolmadı
432.480		 231,77383
Dolmadı
Dolmadı
219,04039
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 4+0
5+0
10+0
10+0		 4
3
6
10		 778.862
Dolmadı
Dolmadı
423.440		 228,33779
Dolmadı
Dolmadı
223,12886
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 1+0


 1


 779.714


 228,25351
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
26+0
46+0
46+0		 34
24
19
43		 794.155
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 226,90220
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 42+0


 42


 820.722


 224,54103
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0


 15


 849.780


 222,05709
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 34+0
36+0
27+0
 34
27
21
 984.696
Dolmadı
Dolmadı
 203,36377
Dolmadı
Dolmadı
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0








ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli)		 EA 25+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şaka gibi olay! Hırsız bina sakinlerine yalvardı
Şaka gibi olay! Hırsız bina sakinlerine yalvardı
Dünya bu çocuğu konuşuyor!
Dünya bu çocuğu konuşuyor!
Kalıpların dışında! Bu melekler diğerlerinden çok farklı
Kalıpların dışında! Bu melekler diğerlerinden çok farklı
Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı
Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı
Emine Erdoğan'dan Manavgat paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Manavgat paylaşımı
Rusya'ya göre Afganistan'da çözüm, geniş tabanlı hükümet
Rusya'ya göre Afganistan'da çözüm, geniş tabanlı hükümet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Soylu'dan Diyarbakır anneleri paylaşımı
Soylu'dan Diyarbakır anneleri paylaşımı