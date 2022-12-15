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İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ormanda dayağın cezası belli oldu!

Bolu'da, ilişki yaşadığı patronu Turan A. ile tartıştıktan sonra ormanda arkadaşlarına dövdüren Gülay Gümüş ve olaya karıştığı belirlenen 5 kişi, 17'şer yıl hapse çarptırıldı. Darp edilen Turan A., Gümüş'ün arkadaşları tarafından iç çamaşırlarıyla kent merkezine bırakılmıştı

Giriş: 15.12.2022 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL
İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ormanda dayağın cezası belli oldu!
İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ormanda dayağın cezası belli oldu!
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DHA

Bolu'da çay ocağında çalışan Gülay Gümüş, 2 yıl önce, bir süre ilişki yaşadığı patronu Turan A. ile tartıştı. Gümüş, tartışma sonrası yaşananları arkadaşlarına anlattı.

ORMANDA FECİ BİÇİMDE DARP ETTİLER

DHA'da yer alan habere göre Gümüş'ün 5 arkadaşı da Turan A.'yı Pirahmetler köyünde ormana götürüp darp etti ardından iç çamaşırlı halde kent merkezindeki Kızılay Parkı'na bıraktı.

7 KİŞİ İÇİN DAVA AÇILDI

Şikayet sonrası 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı; 'öldürmeye teşebbüs' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKSUZ YARGILANDI

Emrah Balıkçı tutuklu yargılanırken, Emrah Korhan, Kenan Hançer, Metin Akyol, Murat Çalışkan, Yasin Vural ve Gülay Gümüş'ün ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

SANIKLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Taraflar, mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar, birbirlerini suçlayarak olayı kabul etmedi.

6 SANIĞA 17'ŞER YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanıklardan 6'sının suçu işlediğine kanaat getirip, 17'şer yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Yasin Vural için de beraat kararı verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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