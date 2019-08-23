Trabzonspor Avrupa Ligi için büyük avantaj elde etti. UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan’ın güçlü takımı AEK karşısında güzel bir oyun ve iyi bir sonuç aldılar…

Trabzon’da oynanacak ikinci maça rahat çıkacakları kesin. Seyircisi önünde iyi işler yapan bordo-mavili takım Avrupa hedefini gerçekleştirmiş olacak şüphesiz.

Atina’da oynanan karşılaşma AEK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nın sessizliğini bozan gollerdi.

AEK’da 5 Portekizli oyuncunun oynaması ayrıca teknik direktörün de Portekizli oluşu ilginçti. Bir Yunan takımından çok Portekizli gibiydiler.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Trabzonspor, oyunun kontrolünü ilk dakikalarda rakibine bıraktı. Maçın hemen başında gelen gol, oyuncuların dengesini bozdu. Saçma bir goldü. Uzaktan ve yerden şutun ağlara gitmesi beklenmiyordu elbette. Ünal Karaman’ın bir anlamda sahanın içindeymişcesine müdahalesi oyuncuları toparladı. Novak’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı büyük umut oldu. Ancak Sosa gibi ayağına hakim ve toplara iyi vuran bir oyuncunun topu direğe nişanlaması büyük şanssızlıktı. Kaçan penaltı, bordo-mavili oyuncuları kamçıladı bir anlamda. Topu yere indirmeleri ve rakibin arkasına atılan toplar etkili oldu.

İlk 15 dakika sonrası oyuna ortak olan ve zaman zaman rakibinden daha iyi bir performans gösteren Trabzonspor, Ekuban’ın attığı iki gol dışında iki de net pozisyonu değerlendiremedi ilk yarıda…

İkinci yarıya galibiyetin verdiği rahatlıkla başlayan Trabzonspor, özellikle Sosa’nın yüksek performansı ile oyuna ağırlığını koydu. Yine genç Abdülkadir Ömür, topu kullanma ve rakibi rahat geçmesiyle dikkat çekti. Takım olarak çok çalışan ve büyük bir uyum gösteren bordo-mavililer biraz daha dikkatli olsalar tarihi bir skorla döneceklerdi Atina’dan…

İYİ MÜCADELE YÜKSEK TEMPO

Topu yere indirip ayağa garanti paslarla rakip AEK’nın direncini kıran ekibimiz kontra toplarla pozisyonlar buldu. Attığı gollerle dikkat çeken Sörloth bu kez şanssızdı. Yakaladığı topları iyi kullanamadı. Attığı şutlar rakipten döndü. Sörloth yapamadığını Ekuban gerçekleştirdi. Attığı 3 golle takımı sırtlayan oyuncuydu. Ganalı oyuncu 4 şut attı, 3’ü ağlarla buluştu…

İyi mücadele eden, çok koşan ve sahanın her alanında pres yapan Trabzonspor son dakikalarda yoruldu doğal olarak. Zaman zaman ev sahibi takımın pas üstünlüğü vardı. Savunmanın dikkatli oluşu rakibe gol şansı vermedi…

Trabzonspor, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş karşılaşmasına oldukça rahat çıkacak. Deplasmanda atılan 3 gol şimdiden turun kapısını araladı. Bu oyun ve sonuç Trabzonspor’un eski başarılı günlerinin müjdesi oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, iyi bir ekip ve oyun sistemi ile takıma büyük işler yaptıracak izlenimi verdi. Bu sezon Trabzonspor yükselişini izleyeceğiz gördüğümüz kadarıyla…