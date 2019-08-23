23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Avrupa Ligi için büyük avantaj elde etti. UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan’ın güçlü takımı AEK karşısında güzel bir oyun ve iyi bir sonuç aldılar…
Trabzon’da oynanacak ikinci maça rahat çıkacakları kesin. Seyircisi önünde iyi işler yapan bordo-mavili takım Avrupa hedefini gerçekleştirmiş olacak şüphesiz.
Atina’da oynanan karşılaşma AEK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nın sessizliğini bozan gollerdi.
AEK’da 5 Portekizli oyuncunun oynaması ayrıca teknik direktörün de Portekizli oluşu ilginçti. Bir Yunan takımından çok Portekizli gibiydiler.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Trabzonspor, oyunun kontrolünü ilk dakikalarda rakibine bıraktı. Maçın hemen başında gelen gol, oyuncuların dengesini bozdu. Saçma bir goldü. Uzaktan ve yerden şutun ağlara gitmesi beklenmiyordu elbette. Ünal Karaman’ın bir anlamda sahanın içindeymişcesine müdahalesi oyuncuları toparladı. Novak’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı büyük umut oldu. Ancak Sosa gibi ayağına hakim ve toplara iyi vuran bir oyuncunun topu direğe nişanlaması büyük şanssızlıktı. Kaçan penaltı, bordo-mavili oyuncuları kamçıladı bir anlamda. Topu yere indirmeleri ve rakibin arkasına atılan toplar etkili oldu.
İlk 15 dakika sonrası oyuna ortak olan ve zaman zaman rakibinden daha iyi bir performans gösteren Trabzonspor, Ekuban’ın attığı iki gol dışında iki de net pozisyonu değerlendiremedi ilk yarıda…
İkinci yarıya galibiyetin verdiği rahatlıkla başlayan Trabzonspor, özellikle Sosa’nın yüksek performansı ile oyuna ağırlığını koydu. Yine genç Abdülkadir Ömür, topu kullanma ve rakibi rahat geçmesiyle dikkat çekti. Takım olarak çok çalışan ve büyük bir uyum gösteren bordo-mavililer biraz daha dikkatli olsalar tarihi bir skorla döneceklerdi Atina’dan…
İYİ MÜCADELE YÜKSEK TEMPO
Topu yere indirip ayağa garanti paslarla rakip AEK’nın direncini kıran ekibimiz kontra toplarla pozisyonlar buldu. Attığı gollerle dikkat çeken Sörloth bu kez şanssızdı. Yakaladığı topları iyi kullanamadı. Attığı şutlar rakipten döndü. Sörloth yapamadığını Ekuban gerçekleştirdi. Attığı 3 golle takımı sırtlayan oyuncuydu. Ganalı oyuncu 4 şut attı, 3’ü ağlarla buluştu…
İyi mücadele eden, çok koşan ve sahanın her alanında pres yapan Trabzonspor son dakikalarda yoruldu doğal olarak. Zaman zaman ev sahibi takımın pas üstünlüğü vardı. Savunmanın dikkatli oluşu rakibe gol şansı vermedi…
Trabzonspor, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş karşılaşmasına oldukça rahat çıkacak. Deplasmanda atılan 3 gol şimdiden turun kapısını araladı. Bu oyun ve sonuç Trabzonspor’un eski başarılı günlerinin müjdesi oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, iyi bir ekip ve oyun sistemi ile takıma büyük işler yaptıracak izlenimi verdi. Bu sezon Trabzonspor yükselişini izleyeceğiz gördüğümüz kadarıyla…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!