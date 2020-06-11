"SALGIN TÜM TAKIMLARI ETKİLEYECEK"
1. Salgınla verilen ara ligde en çok hangi takıma yarayacak?
Salgın yalnız bir takımı değil, tüm takımları etkiler. Oyuncular psikolojik olarak etkilenecektir. Bu da, maçlara zayıf temposunu ve düşük kalite olarak yansıyacaktır.
2. Daha önce şampiyonluk yarışında maaş ödemelerinin etkili olduğu görüldü. Salgının ekonomik etkisi yarışa nasıl yansır?
Salgından dolayı, futbolcuların maaş ödemelerinde gecikmeler olduğu bir gerçek. Hatta bazı oyuncular alacaklarında indirime gittiler. Bu nedenle bir anlamda maçlar 'bir an önce oynansa da bitse' şeklinde geçecektir.
"FİKSTÜR AVANTAJI YOK"
3. Bundesliga’da gördüğümüz gibi iç saha avantajının kaybolması mümkün mü? Ya da fikstür avantajı diye bir şey hala geçerli mi?
Fikstür avantajından söz etmek mümkün değil. Çünkü artık eski günler geride kaldı. Yeni anlayış hakim. Bu da önce sağlıklık kalmayı dayatıyor. O anlamda ne fikstür ne de saha avantajından bahsetmez söz konusu olamaz. Maçlarını az sayıda seyirci ile oynayan Başakşehir, diğer takımlara kıyasla elbette daha avantajlı. Seyirci gücü ile oynayan ve tempo koyan Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlar önümüzdeki maçlarda zorlanacaklardır.
"SÖZLEŞMELER ETKİLEMEZ"
4. Sezon sonu bitecek sözleşmeler ve teknik direktör değişimleri ligin 8 haftasını değiştirir mi?
Sözleşmelerin bitecek olması, son sekiz haftayı etkilemeyecektir. Sonuçta futbolcular sahada ellerinden geleni yapmaya çalışacaklardır. Ancak koronavirüsten önceki mücadeleyi gösteremeyecekleri de ortada. Çünkü oyuncular ciddi bir hazırlık dönemi yaşamadan maçlara başlayacaklar.
"CEZA TRABZON'U ETKİLEMEZ"
5. UEFA’nın men cezası Trabzonspor’un futbolcularında bir etki yaratır mı?
UEFA'nın verdiği ceza, Trabzonsporlu futbolcuları etkilemez. Sonuçta yönetimsel bir sorundur, oyuncuları bağlayan bir durum söz konusu değil.
"TRABZON ŞAMPİYONLUĞA YAKIN"
6. Sizce şampiyonluk ipini kim göğüsler?
Sezon sonunda puan tablosunu şimdiden öngörmek pek mümkün değil. Bunun nedeni de takımların bambaşka bir motivasyon ile sahaya çıkacak olmaları. Seyircisi olmayan karşılaşmalarda kimin nasıl bir sonuç alacağını tahmin etmek olanaksız. Yine de, Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir ilk üçü oluşturabilirler. Trabzonspor ligdeki diğer takımlara göre daha hazır gözüküyor. Heyecan ve istek anlamında bir adım öndeler. Şampiyonluğa en yakın isim bence Trabzonspor.
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