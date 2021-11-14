Dünya Kupası eleme maçlarında yaşadığımız inişli-çıkışlı grafiğimiz mutlu sonla bitti. Cebelitarık maçını farklı kazanarak yaşadığımız büyük sevinçle gururlandık. Norveç’in sürpriz diyebileceğimiz golsüz biten maçla umutlu bir bekleyişe geçtik.

Cebelitarık karşılaşmasında ne kadar çok gol atabilirsek atmayı hedeflemiştik. 6 gol yanı sıra kaçırdıklarımız da vardı. Amaca uygun bir sonuç aldık.

Karşılaşmanın 22.dakikasında rakibimizin 10 kişi kalması işimizi oldukça kolaylaştırdı. Maç tek kale oynandı. Savunma ile forvet çalışması gibiydi. Sayısız orta denedik. Cebelitarık ceza sahasından hiç çıkmadı. Ya da çıkamadı. Baskı, sağlı sollu ataklar maçın çok gollü geçeceğinin habercisiydi.

Alman teknik adam Kuntz, genç oyuncularla yeni bir takım yaratmayı düşünüyor. Halil, Kerem, Barış, Rıdvan Milli Takımın gözde isimleri oldular. Gelecekte takımın vazgeçilmezleri olacakları ortada.

İlk golü atan Kerem, topla dans edercesine hareketler yaptı. Harika bir gösteri sundu. İkinci yarı oyuna giren Rıdvan ise, attığı paslarla arkadaşlarına golü hazırlayan isim oldu. Adrese teslim ortaları görülmeye değerdi. Oyuna ikinci yarı tempo kazandıran Rıdvan’ın performansı oldu.

Takım olarak iyi bir oyun vardı. Kuntz’un ifadesi ile, “tutkulu-ihtiraslı bir oyun” sergiledik. Kazanmanın yetmediği, çok gol atmanın amaç olduğunun farkındaydı oyuncularımız. Ellerinden geldiğince bunu başardılar. Kapalı savunmayı açmak için büyük çaba harcadılar. Oynamaktan çok, bir duvar gibi savunma hattı kuran Cebelitarık az gol yemeyi hedeflemişti.

Oyuncularımızın üzerinde bir baskı vardı. Her an gol atmayı düşünüyorlardı. Bir telaş gözlemlense de, arka arkaya gelen goller özgüvenin artmasına yaradı.

Rakibin gücünü hepimiz biliyoruz. 11 kişi de oynasalar, bu maçı kazanacağımız bir gerçekti. Kapalı savunmayı açmak için elimizden geleni yaptık. Hakan ve Burak iyi bir performans sergiledi. Tek eksikleri gol atamayışlarıydı. Burak iyi istasyon görevi yaptı. Etkili şutlar atan Hakan bu özelliğini gösteremedi. Topu iyi kullandığını da vurgulayalım. Özellikle kenarlara attığı paslar yerindeydi.

Salı günü oynayacağımız Karadağ karşılaşmasını kazanmak zorundayız. Alacağımız galibiyet çok şeyi değiştirecek. Norveç’in berabere kalması bizim adımıza büyük şans oldu. En iyi ikinciler arasına katılma umudumuz sürüyor.

Tüm bunlar bir yana, Milli Takım yenileniyor. Gençleşiyor. Bu da gelecek adına umut verici bir gelişme.

Güzel bir akşam yaşadık. Milli takım karabulutları dağıttı. Tek taraflı bir maç oynasak da, uzun bir aradan sonra aldığımız farklı skorun anlamı da çok değerli. Attığımız 6 golün en güzeli Kerem’in attığı gol diyebiliriz. Ayak çabukluğu, seri oluşu, tekniği, bitiriciliği harikaydı.

İyi bir maç, güzel bir oyun daha da önemlisi umutlandıran bir skor sevincimizi katladı…