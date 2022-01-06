Covid-19 vaka sayılarının yükselmesi, Omicron varyantının etkili olması toplumda tedirginliğin artmasına neden oldu. Birçok meslek grubunu tehdit eden hastalık doğal olarak toplumda korkuya neden oluyor.

Aşılamanın önemine dikkat çeken yetkililer, aşı-maske-mesafe ve temizliğin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha dile getirdiler. Birçok ülkede sert önlemlerin alındığı hatta aşı olmayanların sosyal yaşamdan tecrit edilmesi gerektiği ifade edildi.

Spor kulüpleri de salgınla mücadele etmekte zorlanıyorlar. Birçok kulüp, özellikle lige verilen aradan sonra futbolcularda görülen salgın nedeniyle ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

Tatil dönüşü neredeyse her kulüpte pozitif çıkan oyuncu sayısında artış olduğu biliniyor. Hatta bazı kulüpler, maçların iptal edilmesini istedi. Galatasaray’ı kupa maçında eleyen Denizlispor, 8 oyuncusunun Covid-19’a yakalanması sonucu Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı.

Basketbolda ise THY Avrupa Ligi’nde 8 maç salgın nedeniyle oynanmayacak. Anadolu Efes- Bayern Münih ve Kızılyıldız-Fenerbahçe maçları da ertelenen maçlar arasında.

İngiltere’de Liverpool antrenman tesislerini 48 saatliğine kapatırken, daha önce aynı uygulamayı M.United yapmıştı. Liverpool'un Arsenal ile oynayacağı kupa maçı da ertelendi.

En ilginç çağrıyı ise İtalyan teknik adam Fabio Capello yaptı. Aşı olmayan futbolcuların maaşlarında kesintiye gidilmesini isteyen Capello’nun sözleri büyük destek gördü.

Futbol Federasyonu ise bu hafta başlayacak maçlar öncesi hatırlatma aşılarını olmayanların statlara alınmayacağını açıkladı.

Federasyonun açıklaması yerinde bir karar olarak gözükse de Katar’da yapılan Süper Kupa maçının zamanlaması ve yeri tartışma konusu oldu.

Katar’a giden Beşiktaş’lı oyuncuların çoğunun testleri pozitif çıktı. Hatta Mehmet Topal ile Ghezzal özel uçakla İstanbul’a getirildi.

Antalyaspor’da ise 4 vaka olduğu açıklandı.

Aynı uçakla giden futbolcuların temaslı olduğu düşünülecek olursa tehlikenin büyüklüğü de ortada.

Katar dönüşü, hafta sonu yapılacak maçlar da rakip takımlar Beşiktaş ve Antalyaspor’dan test isteyebilirler. Çıkacak sonuçlar karşılaşmaların sonucunu da büyük ölçüde belirleyecek.

Fenerbahçe ile oynayacak Adana Demirspor’da Balotelli’nin testinin pozitif çıkması da bu takımı düşündürüyor doğal olarak.

Kulüplerin; federasyonu suçlayıcı açıklamalarının en temel noktası, Süper Kupa’nın zamanlaması ve yeri konusu oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin liglerin iki hafta ertelenmesi önerisi ise şu ana kadar dikkate alınmadı.

Federasyon maçların hangi koşulda olursa olsun oynanmasını istiyor. Şampiyonluk ve düşmenin netleşeceği ikinci yarı yine pandemi gölgesinde kalacak anlaşılan…