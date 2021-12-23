Özkaynak düzenini Türkiye’ye tanıtan Beşiktaş olmuştur. 70’li yıllarda başlayan bu sistem Serpil Hamdi Tüzün ve Adnan Dinçer’le filizlenmişti. Altyapıdan gelen oyuncular Beşiktaş formasını yıllarca giydiler. Bir süre kesintiye uğrayan özkaynak projesi yine Beşiktaş’ın vazgeçilmez sistemi yaşama geçti.

Ersin, Rıdvan, Serdar bu yapıdan geldiler. İlk 11’in vazgeçilmezi oldukları gibi, Milli Takımın da geleceği olduklarını gösterdiler. Özkaynak düzeninden gelen oyuncular dikkat çekerken, yeni bir hamle izledik. Sergen Yalçın’ın ayrılmasından sonra, takımın başına Önder Karaveli getirildi. Önder hoca da Beşiktaş’ın özkaynak düzeninin bir emekçisi. Kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. Duruşu ile oyunu okuyuşu ve oyunculara dokunuşu ile kendisini kanıtladı.

Beşiktaş yönetimi yeni bir teknik arayışını bir kenara bırakmalı. 3 maçta aldığı bir beraberlik iki galibiyetle taraftarın takdirini kazandı. Her maç sonrası yapılan sevgi gösterilerini sonuna kadar hak ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim Önder hocanın arkasında durursa futbolumuzda yeni bir çığır açmış olur.

Karşılaşmaya gelince son sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe, çok iyi bir mücadele sergiledi. Maçın hemen başında öne geçen İzmir takımı baskılı bir oyun oynadı. Önde pres yaparak, Beşiktaş’ın oyun kurmasını engellediler. Yüksek bir enerji içerisindeydiler. Son ana kadar maçı bırakmadılar. Berabere bitirecekleri pozisyonları da yakaladılar.

Ancak karşılarında genç yaşına rağmen çok iyi bir kaleci vardı. Ersin kurtardığı penaltı dışında, son anda çıkardığı topla galibiyette büyük rol oynadı.

Siyah-Beyazlılar 1-0 geriye düşmelerine rağmen oyunu bırakmadılar. Geçişleri pas oyunu ile kullandılar. Oğuzhan kendisine verilen görevi iyi yaptı. Ara pasları ile dikkat çekti. Larin’in golünde pasın sahibiydi. Oğuzhan performansını yükseltirken, Pjanic’in de daha verimli ve üretken olmasını sağladı. Son anlarda rakibe çok diyebileceğimiz pozisyonlar verdiler. 10 kişi kalmaları bunda etkendi.

Çekişmeli, mücadele gücü yüksek, tempolu, keyifli bir maç izleyenleri mutlu etti şüphesiz.

Önder Karaveli’nin oyuncular üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortada. Bir sevgi çemberi oluşturmuş. Futbolcular kaybettikleri özgüveni yeniden kazanmışlar. Güven, sevgi ve oyun bilgisi Önder hocayı başarılı kılan önemli özellikler.

Yeni bir çıkış yakalayan Beşiktaş, takım olmayı içselleştirince işleri kolaylaşıyor. Oyunun her anında yardımlaşmayı ilke edinmişler. Taraftar, mücadeleyi ve oyunu beğeniyor. Birlikte daha iyi şeyler yapacakların kanıtladılar. Beşiktaş özkaynak düzeninden oyuncu çıkaran takım olma özelliğini, teknik adam da çıkarmayı başaran bir takım olarak bir kez daha tarihe geçecektir…