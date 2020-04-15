15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirus yaşamın her alanını olduğu gibi futbolu da ciddi anlamda da sıkıntıya soktu.
Maçların ertelenmesi kulüpleri ekonomik çıkmaza sürükledi bir anlamda. Seyirci geliri ve ürün satışları sıfırlandı. Geriye bir tek sponsor ve maç yayınlarından gelen para kaldı. Sponsor gelirlerinin çoğu da daha geldiğinde harcamalara gitti. Elde yalnızca yayın geliri kaldı. Bu koşullarda hiç yoktan iyiydi. En azından kulüp çalışanları ve zorunlu giderleri karşılayacak bir kaynaktı.
Fakat beIN Sports yaptığı açıklama ile hayal kırıklığına neden oldu. Maçları yayınlayan Katarlı kuruluş "Para falan yok!" diye Futbol Federasyonu'na mektup yazınca işler karıştı.
EN AZ YÜZDE 30 İNDİRİM
Son gelişmeleri değerlendirmek için Kulüpler Birliği bir toplantı düzenledi. Tahmin edileceği gibi herkesin derdi büyüktü. Para yoktu. Futbolcularla indirim konusu öncelikle ele alınacaktı. Bu konuda ortak görüş ise en az yüzde 30 indirim isteneceği şeklinde. Kabul etmeyene işte kapı denilecek.
Haziran ayında başlaması öngörülen maçlar öncesi bu indirim sorunu çözülmek isteniyor.
Ancak asıl sorun yayıncı kuruluşun tavrı. Mart ayının ilk 3 haftası oynanan maçların yayın bedelinin ödenmesini isteyen kulüpler beIN Sports'a tepki gösterdiler. Türkiye Futbol Federasyonu'na konuyu ileterek soruna çözüm bulunmasını istediler.
Sezon öncesi sözleşmeye rağmen indirim dayatması yapan ve kulüplerin istemeyerek kabul ettiği anlaşma ipleri zaten germişti. Kulüpler yayıncı kuruluşun iyi niyetli olmadığını, zor günler yaşanılan şu günlerde fırsatçılık yaptığı görüşündeler.
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası görüştüğümüz başkanlar oldukça sıkıntılıydı. Bazıları personel ücretlerini bile borçla çevirir hale geldiklerini söylediler. Futbolcu alacaklarını ödeme sıkıntısı birçok kulübün en önemli sorunu. Transfer yasağı ve puan silme cezaları yaşanılacak anlaşılan.
Federasyon kulüplerin paramız yok feryadına nasıl bir çözüm bulacak?
Bekleyelim görelim.
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