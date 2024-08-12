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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten manidar paylaşım: Baba bunlarla muhatap olma - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'ten manidar paylaşım: Baba bunlarla muhatap olma

        Bir süredir Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses, manidar bir paylaşımda bulundu: Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana; 'Baba bunlarla muhatap olma'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:05
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          İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık baba - kız ilişkisi olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti.

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          Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. İbrahim Tatlıses, Levent Dörter ile nikâhında şahitlik yaptığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i sosyal medyadan takibi bırakıp birlikte yer aldıkları kareleri de silmesi de dikkat çekmişti.

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          Dilan Çıtak ayrıca babası İbrahim Tatlıses'in kendisi için "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" ifadelerini kullanmasının ardından "Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor" diyerek babası ve Derya Tuna hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

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          "BABA BUNLARLA MUHATAP OLMA"

          Tüm bunların ardından İbrahim Tatlıses, yardımcısı Tuğçe ile kahve içerken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayıp imalı bir not düştü.

          72 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana; 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...

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