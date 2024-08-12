İbrahim Tatlıses'ten manidar paylaşım: Baba bunlarla muhatap olma

"BABA BUNLARLA MUHATAP OLMA"

Tüm bunların ardından İbrahim Tatlıses, yardımcısı Tuğçe ile kahve içerken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayıp imalı bir not düştü.

72 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana; 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...