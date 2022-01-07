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Konser ve ekran maratonuna devam eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı atlattığını ifade etti.

"POZİTİFTİM, NEGATİFE DÖNDÜM"

Konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim, negatife döndüm." diyerek, 8 Ocak'ta Ankara'daki bir mekanda konser vereceğini de duyurdu.

"AZİZ" HAYRANI ÇIKTI

Öte yandan Tatlıses de 'Aziz' hayranı çıkmıştı. Ünlü türkücü, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış'ın rol aldığı diziyle ilgili duygularını dile getirmişti.

Dizi ekibini yürekten alkışladığını dile getiren Tatlıses, 'Efnan' karakterine hayat veren Simay Barlas'a övgüler de yağdırmıştı.

"RİCAMDIR; DİĞER KADIN OYUNCULAR ÖRNEK ALSIN"

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vay benim 'Aziz' kardeşim bitirdin beni be, bitirdin... Arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır; 'Aziz'de oynayan 'Efnan' kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla, buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne neredeyse makyaj bile yok, tertemiz duru bir yüze sahip. İnşallah 'Efnan' kızım başkalarının lafına uymaz estetik yaptırmaz. Böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum."

"AZİZ"İN KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.