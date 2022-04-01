"Onların ikisi de çamur satıyor!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kendisine ait lahmacun markası olan sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada bayilik anlaşmaları yaptığını belirten Tatlıses, "Yaklaşık iki yıl önce gündemimizde olan bu projeyi tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemiden dolayı askıya almıştık. Pandemi etkisinin azalmasından dolayı tekrardan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ TEŞVİK EDECEK

70 yaşındaki türkücü Türkiye'nin her yerinde bayilik vermeye devam edeceğini belirli bir süre isim-hak bedeli almamak, kadın girişimcilere ayrıcalıklar tanımak ve imkanlar dahilinde bayi açılışlarına da katılmak gibi sürprizlerinin olacağını açıkladı.

İbrahim Tatlıses, ayrıca "Piyasada çeşitli dedikodular var. 'İbrahim Tatlıses, markasını devretti, sattı' şeklinde... Bu dedikoduların hiçbir doğruluk payı yoktur." şeklinde konuştu.

"MİLLETE ÇAMUR SATIYORLAR"

İbrahim Tatlıses, ayrıca dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak gibi markaların kendi sayesinde piyasaya çıktığını söyledi. Tatlıses, "Tatlıses, 1984’ten beri çiğ köfte yoğuruyor. Onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Yemediğimi yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini, yağın bilmem nesini kullanıyor. Biz su kullanmıyoruz. Onlar suyla kaynatıyor. Çiğ köfte öyle yapılmaz! Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde." dedi.

"ŞARKI SÖYLEMEYE UTANIYORDUM"

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun bir süre sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, yapımcısı Polat Yağcı sayesinde sahnelere döndüğünü belirtti. İbrahim Tatlıses, "Beni bu güne kadar kimse kandıramadı. Bu Polat kandırdı. Şarkı söylemeye utanıyordum. Arabanın içinde okumuyordum. Şimdi onun arabasının içinde durmuyorum. Şimdi uzun havalara çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"DEMET BANA 'ASLA' DEMEZ"

Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Demet Hanım İbo Show'a ne zaman katılacaksınız?" şeklindeki soruya "Never (Asla)" yanıtını vermişti. Tatlıses, Akalın'ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Oysa ki çok severim. Muhabbeti çok güzeldir. Bana 'Asla' demesi bir kere mümkün değil." ifadelerini kullandı.