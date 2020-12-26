İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu?

İlk bölümü 1993 yılında yayınlanan İBO SHOW seneler sonra yine yayına başladı. İBO SHOW'un sunucusu İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sebebiyle uzun süre tedavi görmüş ve televizyon ekranlarında görünmemişti. Yaşanan korkunç saldırının ardından tekrar ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in ismi gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl, nerede vuruldu?

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Şarkıcı, besteci, yapımcı ve oyuncu kimlikleriyle anılan İbrahim Tatlıses 68 yaşındadır.

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU? KİM VURDU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Abdullah Uçmak 36 yıl 6 ay, tetikçi Ersin Altun ise 30 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek," sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek," mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit," "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'a, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik "olası kasıtla nitelikli ağırlaşmış yaralama" suçundan verilen hapis cezasını ise az bularak bozdu. Sanıkların "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları gerektiğine hükmedildi. Yerel mahkemenin, Tatlıses'e saldırı talimatının terör örgütü PKK adına verildiğine ilişkin somut deliller bulunmadığı yönündeki görüşü de daire tarafından benimsendi.