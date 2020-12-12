Uzun bir aradan sonra tekrar ekrana dönen İBO SHOW ilk bölümü 1993 yılında yayınlanmıştı. İBO SHOW'un sunucusu İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sebebiyle uzun süre tedavi görmüş ve televizyon ekranlarında görünmemişti. Yaşanan korkunç saldırının ardından tekrar ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in ismi gündemden düşmüyor. İbrahim Tatlıses kaç yaşında? İbrahim Tatlıses ne zaman, nasıl, nerede vuruldu?
İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?
İbrahim Tatlıses ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Şarkıcı, besteci, yapımcı ve oyuncu kimlikleriyle anılan İbrahim Tatlıses 68 yaşındadır.
İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.
İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.
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