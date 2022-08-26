Kamyonet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı!

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmazken, kamyonet sürücüsü Gültekin Gülsoy'un kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Gülsoy, ifadesinde ise kaygan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini, kazanın şokunu yaşadığını söyledi. Dün saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü. TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek, ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

SAHNEYE AYAKLARI SARGILI ÇIKTI İki ayak tarak kemiğinde kırık olan İbrahim Tatlıses, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses, ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi. Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'Doktorum böyle olacak.' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatamam.' dedim. Affedin... Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık, araba alev aldı. İdo bölgeden geçen araçları durdurarak, yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içindeydim, kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, 'Sahneye çıkacağım.' dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler." dedi.