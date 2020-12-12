İbrahim Tatlıses, 2011 yılında sevgilisi Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuş ve Elif Ada isminde bir çocuk sahibi olmuştur. İbo Show'a kısa bir süre Tatlıses'in kızı Elif Ada konuk oldu, medyadan uzak duran Elif Ada herkesi şaşırttı ve hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başladı.

İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti.

ELİF ADA'NIN ANNESİ AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, takvimler 2011 yılını gösterirken evlendi. Bir kız çocukları oldu ama çiftin evliliği yürümedi ve 2013'te boşandılar.

Boşanmanın ardından Yıldız, Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini aldığı iç mimarlığa yöneldi. Bir büro açtı ve kızıyla birlikte yeni bir yaşam kurdu.

İbrahim Tatlıses ile evliliği ve boşanması çok konuşulan Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçıyla nasıl tanıştıklarını da katıldığı bir programda anlatmıştı.

Yıldız şöyle konuşmuştu: "İbrahim Bey ile tanıştığımızda liseye gidiyordum. Bodrum Lisesi’nde okuyordum. Tanıştığımda İbrahim Tatlıses hayranı hiç değildim. O zaman Metallica dinliyordum, Bon Jovi dinliyordum.Televizyonda kariyer yapma planım vardı. Ben okuldan çıkmışım formayla eve gidiyorum.

Ben giderken bir kalabalık gördüm, ne olduğunu bilmediğim için geçtim gittim. Eve gidip üstümü değiştirdim. Ablamlara giderken İbrahim Bey beni görmüş. Asistanını yolladı, ‘böyle bir dizi var oynamak ister misin’ dediler. O yaşın verdiği heyecanla ‘senaryoyu görmem lazım’ dedim.

16 yaşında tanıştım İbrahim Bey ile. Dizi bitti ben geri döndüm, babamı kaybettim. Tekrar İstanbul’a döndüğümde 19-20 yaşındaydım. Her şey başladığında o 46 ben 20’li yaşlarımın başındaydım.

Her kız çocuğu babaya aşıktır. Baba eksik olduğunda kız çocukları baba sevgisini arar, huyu babasına benzeyeni arar, babasıyla paralel gider…

Aşk dediğiniz şey zamanla oluyor. Ben ilk görüşte aşka inanan biri değilim.

Şimdi olsa olur muydu, düşünmek lazım. İbrahim Tatlıses’in gücü, babacan tavrı etkiledi beni.

Hiç kimse ben etkilenmem demesin. Daha 20’li yaşlarınızdasınız herkesin önünde ceket iliklediği insan sizin önünüzde ceket ilikliyor. İbrahim Bey çok kibardır öyle konularda.

Bizim ayrıldığımız dönemler oldu 6 ay-1 yıla yakın sürelerde ayrı kaldık. O dönemde birileri olmuştur onun hayatında. Belki ben varken de olmuştur. Ama bana söylenen ‘yok’.

Sevdiğiniz insan ne söylerse söylesin inanmak istiyorsunuz. Bana söylenenler yüzde 100 doğrudur demiyorum. Belki İbrahim Bey olayları farklı anlatmıştır. Ben duymak istediğimi duyup, inanmak istediğime inandım.