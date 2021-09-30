"BABALIK VAZİFESİNİ YAPMADI"

Adalet Sara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Yapılan röportajda İbrahim Bey’in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim’in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur.



İbrahim Bey’in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı.



Oğlum Ahmet Salim’in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul’da evi düzdük ve Şanlıurfa’da yapılacak düğün hazırlığını tarihine bildirdik.



Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı.