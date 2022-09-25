'Hanımla boşandık... Yeniden evlenmeyi düşünüyorum!'

25 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ayak tarak kemiklerinde kırıklar oluşan İbrahim Tatlıses, ölümden dönmüştü. Sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Tatlıses, "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup, yeniden evlenmeyi düşünüyorum…" notunu düştü.

En son Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan Tatlıses'in "Hanımla boşandık" ifadelerini kimin için yazdığı merak konusu oldu.

Fotoğraflar: AA, DHA.