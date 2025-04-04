İbrahim Tatlıses: Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş

İbrahim Tatlıses'in adı son zamanlarda sık sık aile içi meseleleriyle gündeme geliyor. Bir süre önce kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginliklerle dikkat çeken Tatlıses, şimdi de kardeşi Hüseyin Tatlı ile arasındaki söz düellosuyla gündeme geldi.

REKLAM advertisement1 Daha önce oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'la da anlaşmazlıklar yaşayan İbrahim Tatlıses, bu kez kardeşi Hüseyin Tatlı ile karşı karşıya geldi. Tatlıses'in; "Kardeşime, 'Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma' dedim" şeklindeki sözleri üzerine Hüseyin Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklamayla ağabeyine yanıt verdi ve gerilimi tırmandırdı.

REKLAM "ASLA BÖYLE BİR KONUŞMA OLMADI SENİNLE ARAMIZDA" Hüseyin Tatlı paylaşımında; "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı. Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halaf’ın yanında benim sesimi dinleyip, 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Tatlı sözlerine şöyle devam etti; "Bitmez anlatacaklarım bitmez. Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar."

"ÖZCAN DENİZ’İN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER" Öte yandan, İbrahim Tatlıses, bir başka ailevi sorun olan Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki uzun süredir devam eden gerginliğe de değindi. Ercan Deniz'in kardeşini vergi kaçırmakla suçlaması ve bu durumun Özcan Deniz'in gelirlerinin vergi denetimine alınmasına yol açmasının ardından Tatlıses, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili konuşan İbrahim Tatlıses; "Özcan Deniz’in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş" şeklinde konuştu. Ayrıca Özcan Deniz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Konuştum, dedim ki 'Hiç kafayı yorma, rahatına bak" sözleriyle meslektaşına destek verdiğini dile getirdi.

"AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL" İbrahim Tatlıses'in son dönemde sıkça aile içi meseleleriyle gündeme gelmesi dikkat çekerken, bir süre önce kızı Dilan Çıtak’la yaşadığı gerginlik hakkında da, "Affedilmesi mümkün değil" şeklinde konuştu. "Seni vuracağım" Haberi Görüntüle