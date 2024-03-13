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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Başakşehir'de kedi öldüren İbrahim Keloğlan yeniden yargılanıyor! Galatasaray'lı futbolcu Icardi'den kedi Eros için adalet çağrısı - Güncel haberler

        Icardi'den Eros için adalet çağrısı

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul Başakşehir'de işkenceyle öldürülen Eros adlı kedi için adalet çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:15
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        Icardi'den Eros için adalet çağrısı
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        İstanbul Başakşehir'de bir sitede doğup büyüyen ve 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün saat 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek.

        Eros'u öldüren ve daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan saldırgan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar vermişti. Yapılan itirazın ardından da üst mahkeme sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

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        #haberler
        #ibrahim keloğlan
        #kedi eros
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