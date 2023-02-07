İbrahim Kalın: Modern barbarlar

AA

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin nefret suçu teşkil ettiği değerlendirilen paylaşımda bulunarak büyük tepki çekti.

AA'nın haberine göre daha önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti.

Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı" yazıldı.

https://twitter.com/ikalin1/status/1622909881891139586?s=20&t=oH-nbcywBzN7g7FGLrZpUg

Derginin "günün çizimi" notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından karikatürü alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun" ifadelerini kullandı.