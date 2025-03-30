İbrahim Hatipoğlu'ndan sert sözler: Özür ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

"HİÇ YAKIŞMADI"

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"Tüm Galatasaray taraftarlarından bayram arefesinde üzdüğümüz için özür diliyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Yönetimi, bizi burada iyi karşıladı, iyi ağırladı. Onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca sosyal medya paylaşımından ötürü eleştiriyorum. Hiç yakışmadı"

"ÖZÜR BEKLİYORUM" "Burada bizi göstermiş oldukları misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulundular. Okan Hocamızı direkt muhatap aldılar. Kendilerinden özür ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Ev sahiplikleri güzeldi ama sonrasında yaptıkları 'efendi' Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Tırnak için efendi." REKLAM "TİYATROYU İZLİYORUZ" "Dün Bodrum'da başlayan 'cambaza bak' tiyatrosu izliyoruz. Tüm futbol kamuoyu, hayretlerle takip ettiği mücadele sonunda rakibimiz aradan sonra 3 puanla başladı. Tiyatronun ikinci perdesi burada devam etti. Bugün sahada atamasıyla büyük tartışma yaratan hakem ve VAR'ın, bu maçın ağırlığını kaldıramayacak tecrübede ve yetkinlikteki hem hakem hem VAR hakeminin nasıl bir maçta bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü. Kırmızı kart pozisyonu var. Tüm hakem otoriteleri, VAR müdahalesinin haksız olduğunu, pozisyonun kırmızı kart içermediğini gördük. 35'ten itibaren bizi 10 kişi oynattılar. Davinson'a yapılan net penaltı var. Aynı VAR, karışmaması gereken pozisyona karıştı. Karışması gereken pozisyonu es geçti. Hakem yabancı mı olsun yerli mi olsun tartışmasını sürdürürenler, iyi ve yetenekli hakem çağrımızı görmezden geldiler. Hem VAR hakemi hem orta hakem yetersizdi. Bilinç mi yaptılar, beceriksizlikten mi yaptılar? Değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum."

"Bugün orta hakemin İngilizce bilmediği konusu. Çok merak ediyorum. VAR hakemiyle nasıl görüştüler, nasıl anlaştılar da sarı kartı kırmızı karta dönüştürdüler. O kadar hızlı sürede Davinson'un pozisyounu nasıl devam ettirdiler." "HAKEMİ YENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ" "Galatasaray takımı, hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi bir takımımız var. Ligin lideriyiz. Bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Buna karşı mücadele edecek gücümüz olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Galatasaray, martı lider geçtiği bir sezonda mayıs ayında şampiyonluğu alacaktır. Topuyla tüfeğiyle her ne şekilde bizi engelleyecek insanlar varsa buyursunlar gelsinler. Hepsiyle baş edeceğiz, hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız." "HEPİMİZ GÖRECEĞİZ" "Rakibimizin çabaları, hakem atamalarına, TFF nezdinde girişimlerine, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı Kadıköy'deki kupa maçında ne kadar dile getirecekler. Hepimiz göreceğiz. Bundan sonraki atamaların hepsinin takipçisiyiz. Gözlerimiz üstünde olacak. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin ve VAR'ın hakkaniyetle düdük çalmalarını bekliyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da iyi hakemler var. Biz iyi hakemlerle oynamayı hak eden bir lige sahibiz." "VAR KAYITLARINI BEKLİYORUM" "Yabancı-yerli değil biz iyi hakem atanmasını istiyoruz. Gözlerimiz atamaları yapan kişilerde olacak. VAR kayıtlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Ne konuşulduğunu bekliyorum. Mayıslar bizimdir. Galatasaray şampiyon olacak. Bu beyhude çabaları, rakibimizin her türlü saha dışı oyunlarına rağmen şampiyonluğa ulaşacağız. Bunun için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Türkiye'de üst üste 3 kez şampiyon olan son takım yine Galatasaray'dı. Siz üst üste 3. şampiyonluğa giderseniz başkalarını şampiyon yapmaya çalışıyor. Hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Biz şampiyon olacağız.